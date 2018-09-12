Сентябрь поставил новые задачи





8 сентября в Ганцевичском районе погиб 2-летний мальчик. Дети играли с зажигалкой в сарае, где хранили сено. Когда начался пожар, старшие ребята смогли выбраться. Тело младшего обнаружили в метре от входа. В Гомельском районе трагедия — из окна второго этажа выпала трёхлетняя девочка — закончилась благополучно. Сегодня жизни ребёнка ничто не угрожает.

Примечательно, что оба несчастных случая произошли в многодетных семьях. Закономерность это или стечение обстоятельств — сложно судить. Тем не менее, первый заместитель начальника областного управления МЧС Сергей Мелешкин настоятельно рекомендует увеличить долю профилактических встреч с многодетными семьями и семьями, где дети признаны находящимися в социально опасном положении. Такое поручение он дал в ходе последнего видеоселекторного совещания по вопросам деятельности смотровых комиссий. По его мнению, сегодня особенно важно донести до родителей информацию о том, насколько опасно оставлять детей без присмотра. Они должны усвоить раз и навсегда, что нет ничего важнее, чем жизнь маленького человека.

Рабочие вопросы — профилактика гибели и травмирования людей в результате нарушения правил эксплуатации газо-балонного оборудования и электросетей и электроустановок — рассматривались в более спокойном режиме. Начальник надзора и профилактики областного управления МЧС Дмитрий Галкин подверг справедливой критике качество профилактики электротравм. Практически пятая часть пожаров в области в 2018 году — 73 из 395 — произошла из-за сбоев в электросистемах. При этом два человека погибли, четыре получили травмы различной степени тяжести. Много вопросов было адресовано специалистам РУП «Гомельэнерго» по части работы в областном центре. Дмитрий Галкин привёл несколько любопытных цифр: с начала года смотровыми комиссиями города обследовано 26085 домовладений и квартир, в которых было выявлено всего 18 нарушений, 17 из которых устранены. При этом спасатель заметил, что практически в каждой посещаемой областным управлением МЧС квартире качество электропроводки и её элементов ставится под вопрос.

В Ветковском районе по части эксплуатации электропроводки тоже не всё гладко. В домах более ранних годов постройки специалистам то и дело приходится обращать внимание хозяев на недопустимость использования скруток и замену электрических пробок случайными предметами. С начала года удалось исключить очаги опасности в 35 домовладениях. В основном хозяева справлялись самостоятельно. В более серьёзных случаях прибегали к помощи государства через субсидирование по специальным программам. Наиболее острая ситуация была в Неглюбском сельсовете. Там требовалось устранить 16 нарушений, в том числе половину из них — в домах граждан «группы риска». Сегодня волноваться не стоит. По каждому адресу замечания ликвидированы.

Во время видеоселектора заострили внимание также на профилактике гибели и травмирования людей в ведомственном жилом фонде. Специалисты в один голос заявили, что состояние ведомственного жилья сегодня в плачевном состоянии. Виноваты в этом как квартиросъёмщики, которые привели «метры» в плачевное состояние, так и коммунальщики, которые не осуществляют должный контроль за своей собственностью. На рабочей группе по координации деятельности смотровых комиссий на территории района директору КЖУП «Ветковское» Александру Глазунову было поручено провести повторные рейды, ограничить доступ в чердачные и подвальные помещения многоквартирных жилых домов (если до сих пор это было не сделано), а также проработать вопрос по выселению из ведомственного жилья граждан, ведущих асоциальный образ жизни, не реагирующих на замечания коммунальных служб, не принимающих мер по приведению жилья в надлежащее состояние.

Самое время вести в сентябре и предметный диалог с одинокими пенсионерами. Многие из них в силу своего возраста не могут наладить комфортный быт. Особенно сложно приходится в зимний период, когда возникает необходимость регулярно топить печи. Лучшее решение — переехать на это время в специализированные учреждения. Помимо крыши над головой, круглосуточного ухода, там можно пройти курс профилактического лечения, так необходимого в преклонном возрасте, и просто пообщаться с такими же постояльцами. С начала года 7 человек уже воспользовались такой возможностью.

Валентина СЫЧЁВА.