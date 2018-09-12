Ветковское ДРСУ-185 продолжает работы по ремонту дорожного покрытия





Ветковское ДРСУ-185 продолжает работы по ремонту и ямочному ремонту дорожного покрытия, в том числе и путём проведения двойной поверхностной обработки с применением эмульсии и щебня. В первом полугодии данные виды ремонта дорожного покрытия произведены на улицах Озёрной, Карла Маркса, Зелёной, Фабричной, Советской (от поворота на ул. Пионерскую до станции обезжелезивания) в Ветке. Согласно плану ремонта улиц города деятельность ДРСУ в данном направлении будет продолжена на других объектах.