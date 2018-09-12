1 сентября исполнился месяц, как бассейн «Виктория» принял первых посетителей





О каких бы то ни было результатах говорить пока рано. Но даже за столь короткий период руководство спортивной школы, структурным подразделением которой является бассейн, сделало выводы. Об изменениях рассказал главный инженер объекта Юрий Малиновский.

— С началом учебного года в первую очередь перераспределился поток посетителей, — пояснил руководитель. — В августе бассейн в большинстве своём посещали дети. На каникулах у них была возможность плавать на протяжении всего дня. Сейчас свободное время стало ограничено.

Параллельно с учёбой в общеобразовательных школах в ДЮСШ начались занятия в секции по плаванию. В настоящее время желающих работать с тренером 100 человек. Сколько из них справятся с учебными нагрузками — в школе нацелены на медали в соревнованиях по плаванию, — станет известно немного позже. О тех же, кто не планирует покорять спортивный Олимп, а хочет лишь научиться плавать, в школе тоже думают. По словам главного инженера, ведётся подбор кандидатуры на роль «платного» тренера. Именно он будет давать уроки плавания всем желающим, но уже на платной основе. Напомню, занятия в специализированной секции родителям не стоят ни рубля. За исключением приобретения для будущих спортсменов купальных костюмов и головных уборов.

Гибкую систему скидок разработали для полезного отдыха в выходные и праздничные дни. Теперь поход в бассейн всей семьёй не будет бить ко карману. Работают 7 пакетов под кодовым названием «Семейный» в зависимости от состава семьи: от двух взрослых до двух или одного взрослого с тремя детьми. Цены же на сеанс плавания для семей, где воспитывается более трёх детей, ещё приятнее. С подробным прейскурантом предлагают ознакомиться на сайте спортивной школы или же в самом бассейне.

— Начинают осваивать выкуп дорожек организации. К примеру, с ДРСУ-185 мы уже заключили договор. На днях оформим бумаги с Ветковским цехом газового хозяйства, — делится планами на перспективное использование ресурса бассейна Юрий Малиновский.

К слову, в спортивной школе считают это направление весьма перспективным. В планах — активные переговоры с руководителями всех организаций. Возможно, в ближайшем будущем «Виктория» станет площадкой для проведения соревнований по плаванию среди коллективов.

Пока в бассейне налаживают систему занятий по плаванию, в ДЮСШ продолжают набор в секции, ставшие для Ветки традиционными. Школьникам предлагают заняться лёгкой атлетикой, настольным теннисом, боксом и футболом. Более того, там по-прежнему работает тренажёрный зал, даёт уроки профессиональный фитнес-инструктор, а двери самого учреждения открыты 6 дней в неделю. В здоровом теле должен быть здоровый дух, уверены в спортшколе. И команда профессионалов гарантирует, что этот дух поселится в каждом, кто переступит порог одного из залов. Благо и материально-техническая база, и эстетика интерьера этому способствуют.

Анна КОДОЛОВА.