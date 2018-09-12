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Услуги можно оплатить через смартфон

13.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Услуги можно оплатить через смартфон

Сегодня всё чаще при оплате услуг граждане используют технологии двухмерного штрих-кода (QR-кода). Это не удивительно: такой способ позволяет экономить время и не допускать ошибок при отправке платежей. Нововведение успешно внедрили и в отделении по гражданству и миграции Ветковского РОВД.

Чаще всего этим пользуются при уплате госпошлины, например, за замену паспорта или при получении вида на жительство. Как правило, для расчёта за процедуру посетителям приходится идти в ближайшее отделение банка, а затем возвращаться с квитанцией. Намного быстрее платить с помощью штрих-кода через смартфон.

Однако есть одно условие: воспользоваться ноу-хау могут только владельцы современных гаджетов, подключённых к мобильному банкингу.

Нужно запустить приложение, поднести камеру телефона к QR-коду на небольшое расстояние, но не вплотную. Считывание и расшифровка произойдут автоматически. После этого на экране появится лицевой счёт, поле для ввода суммы оплаты. Затем, следуя указаниям, останется нажать на виртуальную клавишу «оплатить», и платёж будет совершён.

Отделение по гражданству и миграции Ветковского РОВД.

 
 
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Сегодня всё чаще при оплате услуг граждане используют технологии двухмерного штрих-кода (QR-кода). Это не удивительно: такой способ позволяет экономить время и не...
 
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