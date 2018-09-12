



Положение проведения смотра-конкурса «Лучшая городская скамейка» среди населения и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Буда-Кошелевского района

Общее положение

Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса на лучшую городскую скамейку среди населения и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Буда-Кошелевского района (далее — смотр-конкурс).

Цели и задачи смотра-конкурса

2.1. Широкое вовлечение населения, коллективов предприятий и организаций в работы по благоустройству территории г.Буда-Кошелево;

2.2. Улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности существующей застройки г.Буда-Кошелево;

2.3. Повышение эстетической культуры населения.

Сроки проведения конкурса:

Смотр-конкурс проводится с 1 сентября 2018 г. по 30 апреля 2019г. в 2 этапа:

1 этап проводится с 1 сентября 2018 г. по 30 октября 2018г. — разработка и предоставление эскиза скамейки;

2 этап проводится с 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года — изготовление и установка скамеек вдоль пешеходной зоны ул.Ленина г.Буда-Кошелево.

4.Участие в смотре-конкурсе:

4.1. В смотре-конкурсе могут принимать участие жители г.Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района, учреждения, организации и предприятия всех форм собственности расположенные на территории Буда-Кошелевского района.

4.2. Заявки на участие в смотре-конкурсе и эскиз изготавливаемых изделий с указанием размеров и материалов подают до 30 октября 2018 г. в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского райисполкома.

Условия смотра-конкурса:

5.1. Материалом для изготовления скамеек может быть дерево, металл, архитектурный бетон с использованием других строительных материалов;

5.2. Изготовленные скамейки должны быть удобными для отдыха посетителей, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, к массовой эксплуатации населением;

5.3. Конструкция скамеек не должна содержать в себе элементы, которые могут привести к травмам и несчастным случаям;

5.4. Скамейки могут иметь логотипы учреждений, предприятий и организаций, участвующих в их изготовлении.

Критерии оценки смотра-конкурса:

6.1. Для организации, проведения смотра-конкурса и подведения его итогов создается конкурсная комиссия (приложение), которая в период с 1 ноября 2018 г. по 1 декабря 2018 года подводит итоги 1 этапа конкурса путем рассмотрения представленных конкурсных материалов;

6.2. Путем голосования (большинством голосов членов комиссии) определяются лучшие скамейки, изготовление и установка которых будет проводиться в период с 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года;

6.3. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется по десятибалльной системе и оформляется решением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета (далее — райисполком) на основании материалов комиссии.

Информационное сопровождение смотра-конкурса:

Ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского райисполкома, в районной газете «Авангард» и на официальном сайте Буда-Кошелевского райисполкома.

Финансирование смотра-конкурса:

9.1. Изготовление дипломов победителям смотра-конкурса производится за счет средств, предусмотренных в районном бюджете.