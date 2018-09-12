ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Положение проведения смотра-конкурса «Лучшая городская скамейка»

13.09.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Положение проведения смотра-конкурса «Лучшая городская скамейка»

Положение проведения смотра-конкурса «Лучшая городская скамейка» среди населения и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Буда-Кошелевского района

  1. Общее положение

Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса на лучшую городскую скамейку среди населения и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Буда-Кошелевского района (далее — смотр-конкурс).

  1. Цели и задачи смотра-конкурса

2.1.  Широкое вовлечение населения, коллективов предприятий и организаций в работы по благоустройству территории г.Буда-Кошелево;

2.2. Улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности существующей застройки г.Буда-Кошелево;

2.3. Повышение эстетической культуры населения.

  1. Сроки проведения конкурса:

Смотр-конкурс проводится с 1 сентября 2018 г. по 30 апреля 2019г.  в 2 этапа:

1 этап проводится с 1 сентября 2018 г. по 30 октября 2018г. — разработка и предоставление эскиза скамейки;

2 этап проводится с 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года — изготовление и установка скамеек вдоль пешеходной зоны ул.Ленина г.Буда-Кошелево.

4.Участие в смотре-конкурсе:

4.1. В смотре-конкурсе могут принимать участие жители г.Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района, учреждения, организации и предприятия всех форм собственности расположенные на территории Буда-Кошелевского района.

4.2. Заявки на участие в смотре-конкурсе и эскиз изготавливаемых изделий с указанием размеров и материалов подают до 30 октября 2018 г. в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского райисполкома.

  1. Условия смотра-конкурса:

5.1. Материалом для изготовления скамеек может быть дерево, металл, архитектурный бетон с использованием других строительных материалов;

5.2. Изготовленные скамейки должны быть удобными для отдыха посетителей, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, к массовой эксплуатации населением;

5.3. Конструкция скамеек не должна содержать в себе элементы, которые могут привести к травмам и несчастным случаям;

5.4. Скамейки могут иметь логотипы учреждений, предприятий и организаций, участвующих в их изготовлении.

  1. Критерии оценки смотра-конкурса:

6.1. Для организации, проведения смотра-конкурса и подведения его итогов создается конкурсная комиссия (приложение), которая в период с 1 ноября 2018 г. по 1 декабря 2018 года подводит итоги 1 этапа конкурса путем рассмотрения представленных конкурсных материалов;

6.2. Путем голосования (большинством голосов членов комиссии) определяются лучшие скамейки, изготовление и установка которых будет проводиться в период с 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года;

6.3. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется по десятибалльной системе и оформляется решением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета (далее — райисполком) на основании материалов комиссии.

  1. Информационное сопровождение смотра-конкурса:

Ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского райисполкома, в районной газете «Авангард» и на официальном сайте Буда-Кошелевского райисполкома.

  1. Финансирование смотра-конкурса:

9.1. Изготовление дипломов победителям смотра-конкурса производится за счет средств, предусмотренных в районном бюджете.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Положение проведения смотра-конкурса «Лучшая городская скамейка» среди населения и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории...
 
Новости дня
Новости разные
 
АБФФ представила обновлённый талисман национальной сборной. Теперь это робот с орнаментом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика