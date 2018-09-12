Кировские спасатели в рамках акции «В центре внимания – дети!» провели уроки безопасности в учреждениях образования







Кировские спасатели в рамках акции «В центре внимания – дети!» посетили учреждения общего среднего образования Кировского района. Об этом редактору интернет-ресурса рассказал старший инспектор ГПиВО Александр Журавский.

Целью данных встреч с ребятами — привлечение внимания детей к проблеме детского травматизма в различных жизненных ситуациях. Перед занятием работниками Кировского РОЧС проведены профилактические беседы по основам безопасности жизнедеятельности, условно проиграли чрезвычайные ситуации и пути их решения.

В настоящее время актуальным помощником в жизни каждого ребенка и человека служит мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом». Данное приложение своевременно поможет найти правильные поэтапные выходы из сложившихся ситуаций. Более подробно разъяснено про данное приложение, и как его установить, а самые активные ребята его установили в ходе проведения уроков безопасности.

В продолжении занятий спасатели напомнили номера экстренных служб, в том числе и номера службы спасения – «101» и «112».

Заключительным этапом встреч в учреждениях образования явилась практическая отработка планов эвакуации, в которой трудовой коллектив и учащиеся оперативно и своевременно покинули учебные заведения. Построившись после эвакуации, работники МЧС подвели итоги проведенной отработки.