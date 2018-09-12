 В приоритетах — технологии и кадры

«Работа над ошибками» именно эта фраза неоднократно звучала во время областного семинара-совещания по работе сельскохозяйственной отрасли региона, который прошел на базе Горецкого района в минувшую субботу, 8 сентября. В центре внимания были вопросы проведения сева озимых культур, уборки кукурузы на зерно, производства животноводческой продукции в сельскохозяйственных предприятиях, организация системной работы по взаимодействию предприятий перерабатывающей промышленности АПК и сельскохозяйственных.





В масштабном мероприятии приняли участие: председатель Могилевского областного исполнительного комитета Владимир Доманевский, помощник Президента Республики Беларусь — главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, первый заместитель председателя облисполкома Олег Чикида, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерий Семенов, советник председателя Могилевского облисполкома Борис Клещукевич, первый заместитель председателя облсельхозпрода, курирующий вопросы животноводства Елена Шибут, заместители председателя Татьяна Морозова (вопросы экономики), Андрей Кожемякин (вопросы растение­водства), Александр Адамов (вопросы механизации).





В числе участников семинара — председатели райисполкомов, руководители предприятий перерабатывающей промышленности АПК, специалисты областных структурных подразделений.

В таком расширенном составе актив области собирается еженедельно, чтобы своевременно оценить работу отрасли АПК по основным направлениям, подвести промежуточные итоги, заслушать отчеты, поставить новые задачи, а также, как неоднократно прозвучало во время семинара, сделать работу над ошибками и, исходя из этого, определить ближайшие перспективы.

В ходе совещания состоялся деловой и взыскательный разговор о том, что сегодня важно в работе отрасли, о сложившейся ситуации и первоочередных задачах. Растениеводство, молоко, привесы, сохранность, воспроизводство, реализация молока и его качество, взаимоотношения с переработчиками, реализация мяса за август — вопросы, актуальные для каждого района. Об этом вел речь Олег Чикида, открывая семинар.

Первым объектом посещения участниками семинара стало градообразующее предприятие района ОАО «Молочные горки». Его директор Валентина Цыркунова рассказала о сегодняшнем дне завода со столетней историей, его производственных возможностях и подробно осветила вопрос об организации работы по взаимодействию ОАО «Молочные горки» и сельскохозяйственных предприятий Горецкого района, поделилась опытом, который заинтересовал руководителей райисполкомов и переработчиков.





Как сказала Валентина Васильевна, сегодня предприятие закупает 260 тонн молока (с нарастающим итогом 75% поступает от горецких хозяйств и 25% из-за пределов района). 42 % сырья принимают сортом «экст­ра».

Успешная работа предприятия зависит от качества поступающего молока. По инициативе ОАО «Молочные горки» налажен контроль качества молока еще на стадии производства. В районе ведется централизованное обслуживание доильного оборудования. На крупных молочнотоварных комплексах района оборудованы специальные лаборатории. Предприятие централизованно закупает ветпрепараты для лечения животных, а также обеспечивает вспомогательными материалами. Все эти мероприятия в комплексе значительно улучшили качество молока по всем показателям. А это — деньги сельхозпредприятий. Чем выше сорт, тем больше прибыль.

Председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин и директор предприятия ответили на вопросы руководителей районов, специалистов облсельхозпрода. Затем для участников была организована дегустация новинок от ОАО «Молочные горки».





На поле ОАО «Горецкая РАПТ», где растет сахарная свекла, были продемонстрированы подходы сельхозпредприятия к выращиванию этой важной «денежной» культуры. Опытом поделился директор райагропромтехники Виталий Секушенко.





О. И. Чикида попросил специалистов областного уровня озвучить ошибки при возделывании данной культуры на Могилевщине, так как уже сейчас необходимо подбирать земли под урожай 2019 года.

Подробный анализ по выращиванию сахарной свеклы представил советник председателя Могилевского облисполкома Борис Клещукевич. Как отметил Борис Борисович, в области производством сахарной свеклы занимается всего шесть районов, которые увеличивают посевные площади, получают хорошие результаты. В качестве примера был назван опыт Кировского района. Также были озвучены проблемные вопросы и даны практические рекомендации.









Об основных технологических мероприятиях по выращиванию пайзы рассказал директор РУП «Учхоз БГСХА» Михаил Гулый. Участники семинара прямо на поле оценили эту культуру, получили интересующую информацию.

Как выращивают кукурузу на зерно, какие сорта подходят для наших условий, рассказали и показали на соседнем поле Михаил Гулый и директор Горецкой сортоиспытательной станции Алексей Двойнишников.

На школе-ферме участники семинара познакомились с опытом работы РУП «Учхоз

БГСХА» по технологии выращивания ремонтных телок. Главный зоотехник учхоза Марина Чуешкова представила регламент, подходы, схемы выращивания молодняка.





Елена Шибут акцентировала внимание на том, что учхоз в животноводстве — это, прежде всего, племенная организация, развивающая молочное скотоводство. Таких на территории области всего лишь пять, а когда-то было десять. Елена Викторовна подробно проанализировала положение дел в племенном молочном скотоводстве области, указала на важность соблюдения схемы выращивания молодняка, мотивации труда, сохранности телят, учета выпойки молозива и на другие важные аспекты.

После посещения всех плановых объектов состоялось пленарное заседание, на котором губернатор области подвел итоги семинара-совещания, дал конкретные поручения, в частности, распространения положительного опыта каждого района, обозначил приоритеты в работе на ближайшее время.

Галина КОЖЕВНИКОВА.

Фото Дмитрия МАХОМЕТА.