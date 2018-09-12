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Агрогородок Маслаки готовится принять районный праздник «Дожинки-2018»

13.09.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Добрые хозяева в ожидании гостей непременно наводят в доме марафет. А что делать, если ожидается прибытие, считай, всего района? Конечно, работать не покладая рук, чтобы выглядеть достойно. И любая помощь в данном случае будет кстати.

Маслаки в эти солнечные сентябрьские дни хорошеют на глазах. Агрогородку выпала честь принять в нынешнем году районный праздник аграриев. В прошлую субботу в рамках месячника по благоустройству здесь тоже кипела работа. Трудились и горожане, и местные жители.

Агрогородок Маслаки готовится принять районный праздник «Дожинки-2018»

Одной из самых многочисленных оказалась бригада помощников отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. Идеологам было поручено навести красоту возле въездного знака в агрогородок, покрасить лестницу и др. работы.

С кистями в руках провели этот день и представители меж­районного бюро регистрации и технической инвентаризации: красили колодцы по улице Советской.

Также в Маслаки прибыл традиционный трудовой десант из ОАО «Молочные горки».

Агрогородок Маслаки готовится принять районный праздник «Дожинки-2018»

Полным составом вышел на труд коллектив местной школы. 120 школьников вместе с учителями наводили порядок на улицах Слободской и Лесной. Кстати, «ничейный» доселе сад в этом году обрел хозяев. Здесь провели кронирование и обрезку сухих ветвей деревьев. И передали сад школе. Сельская власть надеется, что юные жители агрогородка вместе с учителями будут содержать его в образцовом порядке. И заодно обогатят школьное меню полезными фруктами.

Агрогородок Маслаки готовится принять районный праздник «Дожинки-2018»

Представители социальной сферы работали во главе с руководством сельисполкома.  Их заботой стало наведение порядка в лесополосе на въезде, покраска заборов по улице Советской и др. Своеобразную помощь оказал Добровский сель­исполком: направил в Маслаки работника-косца.

Поинтересовалась у председателя местного сельисполкома Виктора Ивановича Сойкина степенью готовнос­ти агрогородка к районному празднику. Ответил коротко: осталось навести лоск. Хозяйство-то немаленькое, нужно доделать по мелочам. Особенно хлопотны для сельской власти так называемые «старые» улицы Маслаков. Только в августе на них снесли 8 пустующих домов. На улицах Лесной и Советской захоронили 16 фундаментов.

Естественно, без посторонней помощи справиться с такими объемами работ сложно. Потому всем, кто оставил добрый след в этом хорошеющем агрогородке, маслаковцы безмерно благодарны.

Тамара ИВАНОВИЧ.

 
 
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Добрые хозяева в ожидании гостей непременно наводят в доме марафет. А что делать, если ожидается прибытие, считай, всего района? Конечно, работать не покладая рук,...
 
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