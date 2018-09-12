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Личный приём граждан по предварительной записи проведёт депутат Иван Григорьевич Ребковец
13.09.2018 — Разное | Полесская правда
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Предварительная запись на прием 19 сентября с 9.00 до 13.00 по телефону 8(0165) 31-74-46.
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> 21 сентября с 10.00 до 12.00 в Пинском районном исполнительном комитете по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, в кабинете 67 (5 этаж) будет проводить личный прием...
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