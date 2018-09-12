

XIII Белорусский международный медиафорум проходит в Минске

12.09.2018 |

XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" проходит в Минске. В медиафоруме принимает участие около 300 человек, это представители около 30 стран мира - не только СНГ, но и дальнего зарубежья.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХIII Белорусского международного медиафорума. Глава государства пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и успехов в поиске интересных решений, способных сделать медиасреду еще более привлекательной, безопасной и полезной людям.

XIII Белорусский международный медиафорум проходит в Минске12.09.2018 | XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" проходит в Минске. В медиафоруме принимает участие около 300 человек, это представители около 30 стран мира - не только СНГ, но и дальнего зарубежья. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХIII Белорусского международного медиафорума. Глава государства пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и успехов в поиске интересных решений, способных сделать медиасреду еще более привлекательной, безопасной и полезной людям.