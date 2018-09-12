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XIII Белорусский международный медиафорум проходит в Минске
13.09.2018 — Разное | Герой працы
12.09.2018 |
XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" проходит в Минске. В медиафоруме принимает участие около 300 человек, это представители около 30 стран мира - не только СНГ, но и дальнего зарубежья.
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХIII Белорусского международного медиафорума. Глава государства пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и успехов в поиске интересных решений, способных сделать медиасреду еще более привлекательной, безопасной и полезной людям.
XIII Белорусский международный медиафорум проходит в Минске12.09.2018 | XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" проходит в Минске. В медиафоруме принимает участие около 300 человек, это представители около 30 стран мира - не только СНГ, но и дальнего зарубежья. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХIII Белорусского международного медиафорума. Глава государства пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и успехов в поиске интересных решений, способных сделать медиасреду еще более привлекательной, безопасной и полезной людям.
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XIII Белорусский международный медиафорум проходит в Минске 12.09.2018 | XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для...
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