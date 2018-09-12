ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Духовно-нравственные беседы с учениками Шиловичской средней школы

13.09.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Духовно-нравственные беседы с учениками Шиловичской средней школы

10 сентября клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан провел с учениками Шиловичской средней школы духовно-нравственную беседу.

Отец Александр выбрал тему для общения «Жестокости в Библии». В наше время в Интернете многие блогеры часто любят говорить нехорошие вещи в адрес христианства, приводя при этом определенные цитаты из Священного Писания. Православный священник тоже зачитал некоторые моменты из Ветхого Завета, которые могут смущать даже верующих христиан, если понимать все написанное буквально и не учитывать святоотеческой традиции толкования. После того, как отец Александр растолковал приведенные цитаты, школьникам стало ясно, что не все, что красиво подается через Интернет, – правда, и что все стоит подвергать сомнению.

Духовно-нравственные беседы с учениками Шиловичской средней школы

Духовно-нравственные беседы с учениками Шиловичской средней школы

Дарья Волосевич

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 сентября клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан провел с учениками Шиловичской средней школы духовно-нравственную...
 
Новости дня
Новости разные
 
XIII Белорусский международный медиафорум проходит в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика