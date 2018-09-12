Духовно-нравственные беседы с учениками Шиловичской средней школы





10 сентября клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан провел с учениками Шиловичской средней школы духовно-нравственную беседу.

Отец Александр выбрал тему для общения «Жестокости в Библии». В наше время в Интернете многие блогеры часто любят говорить нехорошие вещи в адрес христианства, приводя при этом определенные цитаты из Священного Писания. Православный священник тоже зачитал некоторые моменты из Ветхого Завета, которые могут смущать даже верующих христиан, если понимать все написанное буквально и не учитывать святоотеческой традиции толкования. После того, как отец Александр растолковал приведенные цитаты, школьникам стало ясно, что не все, что красиво подается через Интернет, – правда, и что все стоит подвергать сомнению.









Дарья Волосевич