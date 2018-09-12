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19 сентября в Волковыске «завоют» сирены
13.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
19 сентября будет проводиться комплексная проверка аппаратуры связи и оповещения гражданской обороны Гродненской области, с осуществлением запуска сирен и системы громкой связи в местах массового нахождения людей. Просьба граждан сохранять спокойствие.
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19 сентября будет проводиться комплексная проверка аппаратуры связи и оповещения гражданской обороны Гродненской области, с осуществлением...
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