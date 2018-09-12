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В исполнении ансамбля пограничников - лучшее

13.09.2018 — Разное | Ивьевский край  
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7 сентября в Ивьевском центре культуры и досуга прошла информационно-пропагандистская акция, в которой принял участие ансамбль государственного учреждения образования "Институт пограничной службы Республики Беларусь".

В исполнении ансамбля пограничников - лучшее
На мероприятии перед гостями выступил заместитель начальника Лидского погранотряда Андрей Александрович Пекарь. Он рассказал присутствующим о профилактике правонарушений на государственной границе, уделив особое внимание соблюдению законодательства о Государственной границе, оказанию помощи со стороны местных жителей. Андрей Александрович также напомнил о правилах посещения пограничной зоны и пограничной полосы, мерах ответственности за незаконное перемещение через государственную границу табачных изделий, осуществлении незаконной миграции.
Самые популярные музыкальные композиции отечественной и зарубежной эстрады различных жанров прозвучали в исполнении ансамбля Института пограничной службы. На танцевальные и вокальные постановки благодарные зрители отвечали овациями. Можно сказать, в этот день ансамбль своими глубокими и проникновенными произведениями затронул струны души всех присутствующих.


П. Кёлер.

 
 
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7 сентября в Ивьевском центре культуры и досуга прошла информационно-пропагандистская акция, в которой принял участие ансамбль государственного учреждения...
 
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