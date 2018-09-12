В исполнении ансамбля пограничников - лучшее

7 сентября в Ивьевском центре культуры и досуга прошла информационно-пропагандистская акция, в которой принял участие ансамбль государственного учреждения образования "Институт пограничной службы Республики Беларусь".



На мероприятии перед гостями выступил заместитель начальника Лидского погранотряда Андрей Александрович Пекарь. Он рассказал присутствующим о профилактике правонарушений на государственной границе, уделив особое внимание соблюдению законодательства о Государственной границе, оказанию помощи со стороны местных жителей. Андрей Александрович также напомнил о правилах посещения пограничной зоны и пограничной полосы, мерах ответственности за незаконное перемещение через государственную границу табачных изделий, осуществлении незаконной миграции.

Самые популярные музыкальные композиции отечественной и зарубежной эстрады различных жанров прозвучали в исполнении ансамбля Института пограничной службы. На танцевальные и вокальные постановки благодарные зрители отвечали овациями. Можно сказать, в этот день ансамбль своими глубокими и проникновенными произведениями затронул струны души всех присутствующих.



П. Кёлер.



