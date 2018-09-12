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В США выбрали претендентов на звание лучшего автомобиля года

13.09.2018 13:10 — Разное | Tut.by  
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Организаторы конкурса «Североамериканский автомобиль и вседорожник года» (North American Car and Truck/Utility of the Year; NACTOY) опубликовали лонг-лист претендентов на победу в 2019 году. Премия присуждается машинам в трех категориях: легковой автомобиль, внедорожник/пикап и кроссовер. Победители будут объявлены на автосалоне в Детройте в январе 2019 года, сообщает пресс-служба конкурса.


Фото: Cadillac

В список жюри входят 60 журналистов. Голосование среди участников конкурса начнутся в ближайшее время.

На звание лучшего легкового автомобиля претендуют: Audi A6, Buick Regal Tour X, Genesis G70, Honda Insight, Hyundai Veloster, Kia Forte, Mazda6, Mercedes A-Class. Nissan Altima, Nissan Leaf, Toyota Avalon, Toyota Corolla, Volvo S60, Volkswagen Jetta.

Кроссоверы и минивэны были выделены организаторами конкурса в отдельную категорию в связи с их «увеличивающейся важностью для покупателей, автопроизводителей и всей индустрии в целом». В число претендентов вошли: Acura RDX, BMW X5, Cadillac XT4, Infiniti QX50, Jaguar I-Pace и Volvo XC40. Конкуренцию им составят Hyundai Kona, Hyundai Santa Fe, Jeep Wrangler, Nissan Kicks, Subaru Ascent и Toyota RAV4.

В категории внедорожник/пикап жюри конкурса отдало предпочтение Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500 и Ram 1500.

По итогам прошлогоднего конкурса победу завоевал Honda Accord. В число финалистов также вошли Kia Stinger и Toyota Camry. В категории внедорожник/пикап жюри конкурса отдало предпочтение Lincoln Navigator. А среди кроссоверов и минивэнов лучшим стал Volvo XC60.

 
 
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Премия присуждается машинам в трех категориях: легковой автомобиль, внедорожник/пикап и кроссовер. В список жюри входят 60 журналистов.
 
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