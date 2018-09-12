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Занятость для детей. Какие спортивные секции работают в Зельве?
13.09.2018 — Разное | Газета Праца
Ваши дети подражают звёздам спорта? Стены комнаты увешаны яркими постерами титулованных атлетов, гандболистов и футболистов? Если так, пора записывать ребёнка в спортивную секцию. Какую? Выбирайте сами.
В детско-юношеской спортивной школе продолжается набор в группы:
Как и прежде, в физкультурно-оздоровительном спортивном центре будут работать секции по
Телефон для справок: +37544 724-62-69.
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