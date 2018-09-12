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Занятость для детей. Какие спортивные секции работают в Зельве?

13.09.2018 — Разное | Газета Праца  
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Ваши дети подражают звёздам спорта? Стены комнаты увешаны яркими постерами титулованных атлетов, гандболистов и футболистов? Если так, пора записывать ребёнка в спортивную секцию. Какую? Выбирайте сами.

Занятость для детей. Какие спортивные секции работают в Зельве?

В детско-юношеской спортивной школе продолжается набор в группы:
лёгкая атлетика (мальчики и девочки с 8 лет);
гандбол (мальчики и девочки с 8 лет).
Телефон для справок: 7-37-45.

Как и прежде, в физкультурно-оздоровительном спортивном центре будут работать секции по вольной борьбе (учащиеся 1-4 классов) и самбо (учащиеся 6-11 классов). Начало занятий – 8 октября. 

Телефон для справок: +37544 724-62-69.

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