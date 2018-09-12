Занятость для детей. Какие спортивные секции работают в Зельве?

Ваши дети подражают звёздам спорта? Стены комнаты увешаны яркими постерами титулованных атлетов, гандболистов и футболистов? Если так, пора записывать ребёнка в спортивную секцию. Какую? Выбирайте сами.





В детско-юношеской спортивной школе продолжается набор в группы:

– лёгкая атлетика (мальчики и девочки с 8 лет);

– гандбол (мальчики и девочки с 8 лет).

Телефон для справок: 7-37-45.

Как и прежде, в физкультурно-оздоровительном спортивном центре будут работать секции по вольной борьбе (учащиеся 1-4 классов) и самбо (учащиеся 6-11 классов). Начало занятий – 8 октября.

Телефон для справок: +37544 724-62-69.