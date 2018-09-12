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Шведская полиция задержала подозреваемого по делу о краже королевских корон

13.09.2018 12:58 — Разное | Интерфакс  
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Правоохранительные органы Швеции задержали мужчину, подозреваемого в краже драгоценностей короля Карла IX и его супруги, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе шведской прокуратуры.

В документе отмечается, что подозреваемого задержали во второй половине дня в среду.

При этом украденные королевские регалии пока не были обнаружены. Полиция продолжает их поиски, а также второго подозреваемого по этому делу.

В августе королевские драгоценности XVII века были украдены из собора города Стренгнес. Грабители похитили две короны - короля Карла IX и его жены Кристины, а также королевскую державу.

Ранее шведские СМИ сообщали, что воры скрылись с места преступления на велосипедах, после чего пересели на моторную лодку.

 
 
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Правоохранительные органы Швеции задержали мужчину, подозреваемого в краже драгоценностей короля Карла IX и его супруги, говорится в распространенном в четверг...
 
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