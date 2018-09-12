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АБФФ представила обновлённый талисман национальной сборной. Теперь это робот с орнаментом

13.09.2018 13:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Накануне матча между сборными Беларуси и Сан-Марино АБФФ на своём YouTube-канале представила обновлённый маскот. Персонаж-талисман получил имя «Ваяр».  

Видеозапись длится примерно полминуты. На фоне мрачного неба появляется силуэт робота. Затем показываются фрагменты его конструкции, зачастую с белорусским орнаментом. Силуэт поворачивается, и смотрящий ролик видит светящиеся глаза. После этого робот делает несколько шагов и размахивает мечом.  

АБФФ представила обновлённый талисман национальной сборной. Теперь это робот с орнаментом
Фото: vk.com/belfootfederation  

Видео посмотрели почти 35 тысяч раз. Пользователи соцсетей разделились во мнениях: кому-то новый талисман понравился, а кто-то посчитал, что маскот мог бы быть и лучше.  

«А мне нравится. Аист-трансформер в вышиванке»,  

«Какой-то футуристический киборг… Где здесь история и традиции наши? Культура?»,  

«А мне очень понравился! Отличное исполнение, не слушайте никого, молодцы!»,  

«Зачем роботу крылья? Зачем роботу меч?»,  

«Неплохо. В федерации стараются совмещать традиционную белорусскую культуру с чем-то более современным. Это похвально. Не стоят на месте. Удачи сборной в предстоящих матчах».  

АБФФ представила обновлённый талисман национальной сборной. Теперь это робот с орнаментом
Фото: vk.com/belfootfederation  

История маскота ещё только начинается, но Ваяр уже принёс удачу белорусской команде в матче с Сан-Марино. Футболисты Беларуси смогли победить со счётом 5:0.  

Перед стартом Лиги наций УЕФА национальную сборную поддержали младшие коллеги. Воспитанники бобруйского футбольного клуба «Стражи» удачи спортсменам.  

АБФФ поблагодарила ребят за поддержку и сказала, что в футболе не бывает мелочей (подробности здесь).  

 
 
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Новости Беларуси. Накануне матча между сборными Беларуси и Сан-Марино АБФФ на своём YouTube-канале представила обновлённый маскот. Персонаж-талисман получил имя...
 
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