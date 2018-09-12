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В Южной Африке нашли древнейший в мире рисунок. Он похож на хэштег

13.09.2018 13:27 — Разное | Tut.by  
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Напоминающие хэштег линии, сделанные охрой на куске силкрита, возможно, были древнейшим в мире рисунком. Они были нарисованы около 73 тысяч лет назад в пещере Бломбос в ЮАР. По мнению исследователей, люди современного типа намеренно нарисовали линии и они были частью бóльшего по размеру и более сложного рисунка. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature, кратко о находке рассказывает издание N+1.


Изображение: Craig Foster / nplus1.ru

Пещера Бломбос находится на южном побережье ЮАР примерно в 300 километрах к востоку от Кейптауна. Она стала известна после того, как в ней нашли артефакты эпохи среднего палеолита, сделанные людьми современного типа примерно 100−70 тысяч лет назад. По-видимому, пещеру периодически заселяли, а потом опять оттуда уходили. В ней были найдены костяные орудия, бусины, сделанные из раковин, куски охры с царапинами на них, кости людей и животных.

В 2011 году южно-африканские и французские археологи под руководством Кристофера Хеншилвуда (Christopher Henshilwood) из университета Витватерсранда обнаружили в пещере кусок силкрита (мелкозернистого кремниевого минерала). На камне размерами 3,9×1,3×1,5 сантиметров были нарисованы пересекающиеся линии. Камень нашли в стратиграфическом слое, датированном периодом 77−73 тысяч лет назад.

Авторы статьи провели микроскопические и химические исследования, результаты которых показали, что рисунки были сделаны охрой. По мнению исследователей, резкое завершение линий по краям камня свидетельствовало о том, размер рисунка был больше, и, возможно, сложнее, но другие части силкрита не сохранились. Судя по микроскопическим следам охры, сохранившимся на силкрите, он был частью жернова, на котором из охры делали порошок. Кроме того, археологи провели эксперимент, во время которого они охрой рисовали линии на куске силкрита, и показали, что линии, скорее всего, были сделаны заостренным кусочком охры толщиной 1−3 миллиметра.

Ранее считалось, что люди современного типа начали рисовать гораздо позже, около 42 тысяч лет назад. Наскальные рисунки этого времени были найдены в пещерах вблизи города Марос на индонезийском острове Сулавеси. Предыдущие древнейшие рисунки, которые вероятно были сделаны неандертальцами, были найдены в пещерах в Испании. Их возраст — около 66 тысяч лет.

 
 
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По мнению исследователей, люди современного типа намеренно нарисовали линии и они были частью бóльшего по размеру и более сложного рисунка.
 
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