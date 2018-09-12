В Калинковичах по улице Дзержинского у яслей-сада №7 будет парковка





По улице Дзержинского у яслей-сада №7 развернулись масштабные дорожно-строительные работы. В ближайшее время там будет оборудована парковка для легковых автомобилей.

Вопрос создания дополнительных парковочных мест возле учреждения дошкольного образования в целях обеспечения безопасности детей, а также для устранения причин, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, назрел давно. Он был поднят отделом ГАИ РОВД и по распоряжению председателя райисполкома Сергея Гвоздя в первых числах августа отдел архитектуры и строительства райисполкома уведомил жителей о начале процедуры общественных обсуждений по вопросу удаления объектов растительного мира вдоль забора детского сада.

Обсуждение продлилось по 4 сентября включительно. Результат — парковка у дошкольного учреждения нужна.

11 сентября около 10 лип, кленов и берез росшие около детсада были выкорчеваны, а на их месте появятся парковочные места для 15 легковых автомобилей.

Полина СВЕТЛОВА.

Фото Николая БОРИСЕНКО.