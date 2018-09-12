Минивэны Ford S-Max и Galaxy получили новый дизель и улучшенное оснащение

Недавно в Сети появились слухи о том, что Ford может убрать из модельного ряда парочку родственных минивэнов S-Max и Galaxy. Но, похоже, в ближайшее время им не суждено сбыться — в Ford провели небольшую модернизацию однообъемного семейства.





Следом за Transit однообъемники обзавелись новой дизельной «четверкой» EcoBlue объемом 2 л, отвечающей новым европейским экологическим нормам доступной сразу в четырех вариантах форсировки — 120, 150, 190 и 240 лошадиных сил (у агрегата с двумя турбинами). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» либо новый 8-ступенчатый «автомат» с поворотной шайбой управления в салоне. Привод может быть как передним, так и полным.





В списке оснащения минивэнов появился адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go и система контроля слепых зон с более эффективными датчиками с увеличенным радиусом действия, у S-Max в люксовом исполнении Vignale теперь уже «в базе» имеется система активного шумоподавления.





Европейские дилеры уже начали прием заказов на S-Max и Galaxy 2019 модельного года.