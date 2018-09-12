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Минивэны Ford S-Max и Galaxy получили новый дизель и улучшенное оснащение

13.09.2018 13:31 — Разное | Tut.by  
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Недавно в Сети появились слухи о том, что Ford может убрать из модельного ряда парочку родственных минивэнов S-Max и Galaxy. Но, похоже, в ближайшее время им не суждено сбыться — в Ford провели небольшую модернизацию однообъемного семейства.


Следом за Transit однообъемники обзавелись новой дизельной «четверкой» EcoBlue объемом 2 л, отвечающей новым европейским экологическим нормам доступной сразу в четырех вариантах форсировки — 120, 150, 190 и 240 лошадиных сил (у агрегата с двумя турбинами). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» либо новый 8-ступенчатый «автомат» с поворотной шайбой управления в салоне. Привод может быть как передним, так и полным.


В списке оснащения минивэнов появился адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go и система контроля слепых зон с более эффективными датчиками с увеличенным радиусом действия, у S-Max в люксовом исполнении Vignale теперь уже «в базе» имеется система активного шумоподавления.


Европейские дилеры уже начали прием заказов на S-Max и Galaxy 2019 модельного года.

 
 
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Европейские дилеры уже начали прием заказов на S-Max и Galaxy 2019 модельного года.
 
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