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В Минске обсудили цифровое будущее СМИ
13.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Цифровое будущее СМИ сегодня обсуждали в Минске. Там прошел круглый стол «Союзное государство в эпоху новых медиа». Встреча состоялась в рамках международного медиафорума, передает телеканал «МИР 24».
«В последнее время мы активно поддерживаем желание союзных СМИ к работе в новом формате. Цифровая экономика и цифровое медиапространство неотделимы друг от друга. Союзные СМИ активно работают в мессенджерах. Они активно работают с интернет-ресурсами», – сказала начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства Маргарита Левченко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал участникам медиафорума плодотворной работы и успехов в поиске решений, способных сделать медиасреду еще более привлекательной.
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