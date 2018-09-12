В Минске обсудили цифровое будущее СМИ

Цифровое будущее СМИ сегодня обсуждали в Минске. Там прошел круглый стол «Союзное государство в эпоху новых медиа». Встреча состоялась в рамках международного медиафорума, передает телеканал «МИР 24».



Участники заявили, что в последнее время союзные средства массовой информации сделали серьезный скачок в развитии: улучшили качество материалов и как результат – значительно увеличили аудиторию. Вместе с тем, эксперты призвали журналистов активнее осваивать интернет-пространство.

«В последнее время мы активно поддерживаем желание союзных СМИ к работе в новом формате. Цифровая экономика и цифровое медиапространство неотделимы друг от друга. Союзные СМИ активно работают в мессенджерах. Они активно работают с интернет-ресурсами», – сказала начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства Маргарита Левченко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал участникам медиафорума плодотворной работы и успехов в поиске решений, способных сделать медиасреду еще более привлекательной.