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Новые правила общественного транспорта: пассажир без билета обязан входить через переднюю дверь

13.09.2018 13:57 — Разное | Tut.by  
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«Хочешь купить билет — зайди в переднюю дверь», — об этих и других изменениях для пассажиров и водителей общественного транспорта, которые произойдут с 12 октября, рассказал на пресс-конференции, посвященной новой редакции Правил автомобильных перевозок пассажиров, Сергей Дубина, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Совмин Беларуси внес изменения и дополнения в Правила автомобильных перевозок пассажиров, предыдущая редакция которых была утверждена в 2008 году. Обновленный документ был опубликован на национальном правовом портале Беларуси и вступает в силу 12 октября 2018 года. Нововведения направлены на формирование более понятных условий работы на рынке транспортных услуг и повышение качества и безопасности перевозок.

По заявлению представителя Минтранса, в новой редакции правил глобально ничего не поменялось — были узаконены те понятия, которые перевозчики уже давно использовали. А вот в части изменений прав и обязанностей пассажиров общественного транспорта есть много новшеств.

— Сейчас пассажир, который не имеет проездного билета, но намерен его купить у водителя, должен заходить в переднюю дверь транспортного средства, — отметил Сергей Дубина. — Ответственности за нарушение этого правила нет, но если такой человек зашел на заднюю площадку в час пик, то контролер может его оштрафовать. Доводы, что пассажир просто не успел пройти к кабине, чтобы обилетиться, не будут приняты как оправдательные.

Также вводится обязанность пассажиров при входе в транспортное средство прикладывать к валидаторам электронный билет. В будущем, когда будет введена система оплаты проезда за расстояние, прикладывать билет придется и на выходе.

Прав у пассажиров общественного транспорта станет также больше. Например, можно будет провозить в салоне длинномерные предметы, удочки, упакованный садовый инвентарь, музыкальные инструменты в футляре, инвалидные кресла, костыли и прочие предметы. С согласия перевозчика разрешат перевозить велосипед в неразобранном виде на специально оборудованных для этого местах.

— Впрочем, сейчас такого транспорта в Беларуси нет, это правило нацелено на перспективу, — отметил начальник управления.

Забронировать билет на междугородний рейс пассажиры теперь смогут не только за 15 дней, но и раньше. А перевозчикам позволено регистрировать бронь практически вплоть до отправления автобуса.

Новые правила не обязывают пассажиров при покупке ими билета через интернет распечатывать его для предъявления водителю или контролеру. Но это не значит, что пассажир, имеющий билет, сохраненный у него в смартфоне, пройдет на посадку в автобус.

— Все зависит от организации применения информационных технологий у конкретного перевозчика. Может у вас в смартфоне будет штрихкод, который можно будет приложить к устройству в транспортном средстве или у контролера. Так что распечатывать или нет — зависит от договора пассажира и перевозчика.

Сократился и срок рассмотрения жалоб и претензий, полученных от пассажиров перевозчиком — с 30 до 15 дней.

— Правила затронули также членов экипажа пассажирского транспорта — они не должны курить в салоне и иметь опрятный вид. Им запрещается использовать домашнюю и спортивную одежду. Кроме того, водителю запрещено перевозить в кабине посторонних людей.

 
 
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По заявлению представителя Минтранса в новой редакции правил глобально ничего не поменялось - были узаконены те понятия, которые перевозчики уже давно...
 
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