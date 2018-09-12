С ракетой, скалодромом и иллюминаторами. В Новой Боровой сдали новый нетиповой детский сад

В Новой Боровой построили второй нетиповой детский сад и сейчас его готовят к открытию. Мы посмотрели, как выглядит здание и узнали, чем он отличается от других садов в Минске.





Сад расположен по адресу Миля, 1 — в Сосновом квартале. Хоть у него есть официальное название «Детский сад № 3 д. Копище», застройщик дал ему свое название — «Космос». Оно связано и с внешним видом — фасад имитирует фюзеляж и светится вечером, и наполнением.

Здание построила группа компаний «А-100 Девелопмент» меньше чем за год. Над проектом работала та же команда, что в саду « Желтый жираф », который открыли в феврале. Это учреждение также построили с расчетом на 150 детей и 8 групп, которые получат название планет.

Ракета, скалодром и звездное небо на потолке

Экскурсию по новому садику нам проводит директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик. По ее словам, инвестировали в строительство и благоустройство учреждения около трех миллионов долларов — средняя цена для детского сада.





— Есть обычный садик за три миллиона, а можно за эту же стоимость сделать его чуть-чуть другим, и сразу же возникает другая обстановка и атмосфера. Детям приятнее идти в такой садик, потому что здесь интересно.

Около сада проектируют площадь с пешеходной улицей. Поэтому транспорт будет находиться далеко — для безопасности.

В холле здания видим большую ракету. По словам Светланы, сделать из нее функциональный предмет не удалось из-за определенных нюансов, поэтому она тут для декора — задает тон настроению. Здесь же установили небольшой скалодром и горку.













— По опыту первого садика, мы увидели, что горка — это самый работающий инструмент. Заведующая по вечерам ограничивает время, сколько раз можно с нее съехать. У них есть 5 или 10 минут, чтобы покататься и убежать.

На первом этаже расположены комнаты для ясельных групп. На втором — групповые комнаты для детей старше трех лет с зоной для занятий, спальней, а также лестница на второй этаж со свободным пространством.

Светлана убеждает, что на втором этаже находиться безопасно. Сетка удержит детей.













Здесь же есть музыкальный и спортивные залы. Все помещения оформлены в космической тематике, с планетами, окнами-иллюминаторами, потолком с росписью в созвездия.

— Дизайн должен коммуницировать и о чем-то рассказывать. Ребенок уже в самом маленьком возрасте будет смотреть на это звездное небо на потолке, задавать вопросы и получать ответы. Очень важно, чтобы общественные здания не только несли функцию «красиво и навечно», но еще и помогали человеку, который здесь находится развиваться.





На улице детская площадка похожа на типовую, но здесь также есть качели и горки в виде самолетов и ракет. Во дворе есть большая зеленая зона с деревьями и кустами. На фасад уже установили тросы, чтобы дальше здание обвивала виноградная лоза.

Как происходит передача сада

Застройщик сдает сад уже с оформлением и полной комплектацией — с музыкальными инструментами для актового зала, с игрушками и спортивным инвентарем, с полным наполнением на кухне и в медблоке.





Светлана говорит, что сейчас садик находится на стадии передачи от застройщика на баланс Минскому району. То есть сюда тоже будут ходить дети, которые стоят в очереди в Минском районе.

Интересуемся у директора, как много проходит времени от сдачи объекта до его начала работы.

— Первый садик мы сдали в ноябре 2017 года, передали отделу образования в феврале, а работать он начал в мае.





Сейчас в первое дошкольное учреждение от «А-100» ходит порядка 50% детей жителей Новой Боровой. Остальные — из списков очередников Минского района.

— Я надеюсь, в этом саду уже будет больше детей с Новой Боровой, подойдет их очередь. Все-таки это социальная инфраструктура, которая передается району. Если передавать объект какому-то частному оператору, то жители этого района не захотят платить 500 или 600 евро за частный детский сад. Мы как застройщик можем только быстрее строить инфраструктуру — каждый год по садику, школу. Уже сейчас мы проектируем поликлинику.

Сегодня сюда придут космонавты — гости космического конгресса, они оставят свои автографы и пожелания для детей.





«Космос» начнет работать через два-три месяца. Многое зависит еще и от того, как быстро сюда подберут персонал.

В октябре-ноябре в Новой Боровой начнется строительство третьего сада. Он будет больше — на 230 человек и, возможно, с бассейном. В течение пяти месяцев неподалеку от космического сада строится школа на 1020 человек, рядом с ней будет ФОК. Для обучения ее откроют в сентябре 2020 года, но сдадут в конце 2019.