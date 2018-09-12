ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С ракетой, скалодромом и иллюминаторами. В Новой Боровой сдали новый нетиповой детский сад

13.09.2018 13:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Новой Боровой построили второй нетиповой детский сад и сейчас его готовят к открытию. Мы посмотрели, как выглядит здание и узнали, чем он отличается от других садов в Минске.


Сад расположен по адресу Миля, 1 — в Сосновом квартале. Хоть у него есть официальное название «Детский сад № 3 д. Копище», застройщик дал ему свое название — «Космос». Оно связано и с внешним видом — фасад имитирует фюзеляж и светится вечером, и наполнением.

Здание построила группа компаний «А-100 Девелопмент» меньше чем за год. Над проектом работала та же команда, что в саду «Желтый жираф», который открыли в феврале. Это учреждение также построили с расчетом на 150 детей и 8 групп, которые получат название планет.

Ракета, скалодром и звездное небо на потолке

Экскурсию по новому садику нам проводит директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик. По ее словам, инвестировали в строительство и благоустройство учреждения около трех миллионов долларов — средняя цена для детского сада.


— Есть обычный садик за три миллиона, а можно за эту же стоимость сделать его чуть-чуть другим, и сразу же возникает другая обстановка и атмосфера. Детям приятнее идти в такой садик, потому что здесь интересно.

Около сада проектируют площадь с пешеходной улицей. Поэтому транспорт будет находиться далеко — для безопасности.

В холле здания видим большую ракету. По словам Светланы, сделать из нее функциональный предмет не удалось из-за определенных нюансов, поэтому она тут для декора — задает тон настроению. Здесь же установили небольшой скалодром и горку.






— По опыту первого садика, мы увидели, что горка — это самый работающий инструмент. Заведующая по вечерам ограничивает время, сколько раз можно с нее съехать. У них есть 5 или 10 минут, чтобы покататься и убежать.

На первом этаже расположены комнаты для ясельных групп. На втором — групповые комнаты для детей старше трех лет с зоной для занятий, спальней, а также лестница на второй этаж со свободным пространством.

Светлана убеждает, что на втором этаже находиться безопасно. Сетка удержит детей.






Здесь же есть музыкальный и спортивные залы. Все помещения оформлены в космической тематике, с планетами, окнами-иллюминаторами, потолком с росписью в созвездия.

— Дизайн должен коммуницировать и о чем-то рассказывать. Ребенок уже в самом маленьком возрасте будет смотреть на это звездное небо на потолке, задавать вопросы и получать ответы. Очень важно, чтобы общественные здания не только несли функцию «красиво и навечно», но еще и помогали человеку, который здесь находится развиваться.


На улице детская площадка похожа на типовую, но здесь также есть качели и горки в виде самолетов и ракет. Во дворе есть большая зеленая зона с деревьями и кустами. На фасад уже установили тросы, чтобы дальше здание обвивала виноградная лоза.

Как происходит передача сада

Застройщик сдает сад уже с оформлением и полной комплектацией — с музыкальными инструментами для актового зала, с игрушками и спортивным инвентарем, с полным наполнением на кухне и в медблоке.


Светлана говорит, что сейчас садик находится на стадии передачи от застройщика на баланс Минскому району. То есть сюда тоже будут ходить дети, которые стоят в очереди в Минском районе.

Интересуемся у директора, как много проходит времени от сдачи объекта до его начала работы.

— Первый садик мы сдали в ноябре 2017 года, передали отделу образования в феврале, а работать он начал в мае.


Сейчас в первое дошкольное учреждение от «А-100» ходит порядка 50% детей жителей Новой Боровой. Остальные — из списков очередников Минского района.

— Я надеюсь, в этом саду уже будет больше детей с Новой Боровой, подойдет их очередь. Все-таки это социальная инфраструктура, которая передается району. Если передавать объект какому-то частному оператору, то жители этого района не захотят платить 500 или 600 евро за частный детский сад. Мы как застройщик можем только быстрее строить инфраструктуру — каждый год по садику, школу. Уже сейчас мы проектируем поликлинику.

Сегодня сюда придут космонавты — гости космического конгресса, они оставят свои автографы и пожелания для детей.


«Космос» начнет работать через два-три месяца. Многое зависит еще и от того, как быстро сюда подберут персонал.

В октябре-ноябре в Новой Боровой начнется строительство третьего сада. Он будет больше — на 230 человек и, возможно, с бассейном. В течение пяти месяцев неподалеку от космического сада строится школа на 1020 человек, рядом с ней будет ФОК. Для обучения ее откроют в сентябре 2020 года, но сдадут в конце 2019.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Уроки безопасности в рамках 2-го этапа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика