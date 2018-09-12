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На некоторых предприятиях в Витебской области средние зарплаты недотягивают до 200 рублей

13.09.2018 14:06 — Разное | Tut.by  
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На некоторых предприятиях Витебской области средние зарплаты недотягивают до 200 рублей, сообщают в областном объединении профсоюзов. При этом отдельные организации переводят работников на неполный рабочий день, а также несвоевременно выплачивают зарплату.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным профсоюза, на начало сентября в области задолженность по выплате зарплаты числилась за 5 организациями агропромышленного комплекса. Общая сумма долга — 16 тысяч рублей. Но на 12 сентября задолженность была погашена.

— Например, в крайне сложной финансовой ситуации пребывает Глубокское райпо, находящееся в стадии банкротства. Часть хозяйственных объектов и продукции переданы в Докшицкое и Ушачское райпо, а часть — распродается. По оперативным данным, сегодня в Глубоком трудятся 32 человека в режиме неполной занятости (7-часовой рабочий день), — отмечают профсоюзы.

При этом некоторые предприятия в Витебской области хоть и вовремя выплачивают зарплату, но ее размер составляет ниже минимальной (сейчас этот показатель равен 305 рублям).

— С начала года в 9 сельхозпредприятиях их доход был значительно ниже. Например, в ОАО «Ольшанка» люди в среднем зарабатывали в июне 100 рублей, ОАО «Березовый край» — 191 рубль, ОАО «Браславский райагросервис» — 216 рублей, КУСП «Видзовский» — 264 рубля и ОАО «Друйский» — 267 рублей, — рассказывают в профсоюзе.

Организация «Ольшанка», например, значится среди должников по налогам, пеням и пошлинам на 1 июня этого года, а «Браславский райагросервис» также еще и в числе должников по взносам в ФСЗН.

Напомним, чаще всего несвоевременно выплачивают зарплаты организации Витебской, Гродненской и Минской областей. За нарушение порядка и сроков выплаты получек в первом полугодии оштрафовали 918 нанимателей и 914 должностных лиц нанимателей. Общая сумма штрафа — 316,1 тысячи рублей.

Напомним, в Беларуси на начало августа просроченная задолженность по зарплате числилась за 39 организациями, сумма просроченной задолженности составила 7,1 миллиона рублей.

В 2017 году, по официальной статистике, в Беларуси было 1794 случая просроченной задолженности по зарплате — в Минске и во всех областях, но больше всего — в Витебской области.

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Теги: Минск
 
 
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Отдельные организации переводят работников на неполный рабочий день, а также несвоевременно выплачивают зарплату.
 
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