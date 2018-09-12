В Администрации президента поменяли главного идеолога

В Главном идеологическом управлении Администрации президента – новый руководитель, 42-летняя Ольга Шпилевская, пишет «Наша Нiва». Она сменила на посту Александра Ильясевича. Год назад Шпилевская возглавила Национальный пресс-центр.

В 1994 году Ольга Шпилевская пришла работать в Белтелерадиокомпанию, параллельно учась на факультете журналистики БГУ. Позже возглавила корреспондентскую сеть Агентства телевизионных новостей. Она работала главным редактором в государственных газетах «Вечерний Минск» и «Минская правда». Ровно год назад Шпилевская возглавила Национальный пресс-центр – и это близкая к идеологии работа, так как это одна из ключевых структур идеологической вертикали, которая готовит для президента обзор СМИ, комментариев на форумах и прочее.

В 2016 году ей присвоили звание «Человек года Минщины». По словам ее коллег, Ольга в новой должности за короткий срок уже проявила себя как женщина с сильным характером, которая «быстро все схватывает» и имеет «свежий взгляд». Александра Ильясевича скоро переведут на другую работу.