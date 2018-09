Назван самый высокооплачиваемый рэпер в мире. Сравните его доход с доходами топовых рэперов России

Хип-хоп-исполнитель Шон Картер, выступающий под псевдонимом Jay Z, стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии американского издания Forbes. За последние 12 месяцев музыкант заработал 76,5 миллиона долларов. Об этом пишет lenta.ru



Фото: Reuters

Отмечается, что возглавить рейтинг наиболее высокооплачиваемых рэп-исполнителей Jay Z помог альбом Everything Is Love — первая студийная пластинка, записанная им совместно с супругой Бейонсе. Помимо этого, он заработал деньги благодаря гастролям On The Run II.

На втором месте — Шон Комбс, ранее известный как «Дидди», а в ноябре 2017-го сменивший псевдоним на «Любовь». Он заработал 64 миллиона долларов. На третьей строчке оказался Кендрик Ламар с 58 миллионами долларов.

В топ-10 также вошли рэперы Дрейк (47 миллионов долларов), J. Cole (35,5 миллиона), Dr. Dre (35 миллионов), Nas (35 миллионов), Питбуль (32 миллиона), Future (30 миллионов) и Канье Уэст (27,5 миллиона). Всего в списке значатся 20 хип-хоп-исполнителей, последнее место разделили между собой музыканты Russ, Meek Mill и Swizz Beatz, каждый из них заработал 15 миллионов долларов.

Интересно, что самый высокооплачиваемый российской рэпер на сегодня — Тимати. Его доход по версии Forbes составляет 4,5 миллионов долларов в год. На второй строчке расположился Баста (3,1 миллиона долларов в год). На третьем — Oxxxymiron (1,3 миллиона).

***

Напомним, 8 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш : у каждого участника есть возможность получить 3 парных билета на концерт Басты, который состоится в «Минск-Арене» 27 октября. Счастливчики смогут попасть бесплатно на танцпол. Победители будут объявлены 14 сентября.