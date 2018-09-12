Уроки безопасности в рамках 2-го этапа



В рамках 2-го этапа республиканской пожарно-профилактической акции «В центре внимания – дети!» старший инспектор ГПиВО Столинского РОЧС Александр Симончик, вместе с инспекторами ИНиП Алексеем Гурским и Евгением Латышевичем посетили ряд школ Столинского района.

Работники МЧС встретились с учащимися начальных классов. С ними спасатели провели профилактические беседы о недопущении игр с огнём, рассказали детям, как вести себя в различных чрезвычайных ситуациях, по каким номерам можно сообщить о пожаре, как правильно эвакуироваться из горящего дома или школы. С учащимися был отработан алгоритм вызова специальных служб и способы сообщения о помощи.

В завершении бесед все учащиеся получили в подарок от работников МЧС наглядные памятки «5 шагов спасения».