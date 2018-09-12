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Театральные школы Минска, Киева и Москвы встретились в Беларуси
13.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси состоялась первая встреча театральных школ Киева, Минска и Москвы, передает телеканал «МИР 24».
Проект реализован по инициативе белорусской стороны. Студенты трех стран совершенствовали навыки в сценической речи, сценическом движении и актерском мастерстве. Наставником молодых артистов стал ректор ГИТИСа, ведущий телеканала «МИР» Григорий Заславский. В форуме также приняли участие белорусские и украинские преподаватели актерских курсов.
Стажировка длилась три дня. В завершение слушатели представили на суд коллег и преподавателей студенческие спектакли.
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Проект реализован по инициативе белорусской стороны. Студенты трех стран совершенствовали навыки в сценической речи, сценическом движении и актерском...
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