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Театральные школы Минска, Киева и Москвы встретились в Беларуси

13.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси состоялась первая встреча театральных школ Киева, Минска и Москвы, передает телеканал «МИР 24». 

Проект реализован по инициативе белорусской стороны. Студенты трех стран совершенствовали навыки в сценической речи, сценическом движении и актерском мастерстве. Наставником молодых артистов стал ректор ГИТИСа, ведущий телеканала «МИР» Григорий Заславский. В форуме также приняли участие белорусские и украинские преподаватели актерских курсов.

Стажировка длилась три дня. В завершение слушатели представили на суд коллег и преподавателей студенческие спектакли.



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Теги: Минск
 
 
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Проект реализован по инициативе белорусской стороны. Студенты трех стран совершенствовали навыки в сценической речи, сценическом движении и актерском...
 
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