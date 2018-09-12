Театральные школы Минска, Киева и Москвы встретились в Беларуси

В Беларуси состоялась первая встреча театральных школ Киева, Минска и Москвы, передает телеканал «МИР 24».

Проект реализован по инициативе белорусской стороны. Студенты трех стран совершенствовали навыки в сценической речи, сценическом движении и актерском мастерстве. Наставником молодых артистов стал ректор ГИТИСа, ведущий телеканала «МИР» Григорий Заславский. В форуме также приняли участие белорусские и украинские преподаватели актерских курсов.

Стажировка длилась три дня. В завершение слушатели представили на суд коллег и преподавателей студенческие спектакли.