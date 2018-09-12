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Социологи назвали самые несчастливые страны планеты

13.09.2018 14:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Социологи назвали самые несчастливые страны планеты
shutterstock.com

Во всем мире растет число людей, испытывающих стресс и беспокойство, а уровень счастья в 2017 году оказался самым низким за последнее десятилетие, об этом свидетельствуют данные опроса института Gallup.

Социологи назвали самые несчастливые страны планеты Тайны крепкого брака.​ 7 простых советов от Марка Мэнсона

Социологи опросили взрослых жителей 147 стран мира. Всего было опрошено свыше 147 тысяч человек. Респондентам задают вопросы о том, какие эмоции они испытывали накануне опроса в течение суток. Институт ежегодно проводит такие исследования с 2006 года, и результаты за прошлый год оказались худшими.

Самой несчастливой страной в мире оказалась Центральноафриканская республика, где десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. ЦАР – одна из 11 стран, жители которых сообщили, что за последние сутки испытывали «много физической боли». Большинство этих стран расположены в Африке южнее Сахары.

На втором месте антирейтинга оказался Ирак, где несчастливы 59% населения. Также в список попали Южный Судан, Египет и Иран.

Самыми счастливыми названы жители стран Латинской Америки. В тройку лидеров вошли Парагвай, Колумбия и Сальвадор.

Россия вошла в число стран, жители которых испытывали в прошедший день меньше всего негативных эмоций (20%). При этом в докладе отмечено, что это не означает, что в стране много счастливых людей.

 
 
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Во всем мире сейчас индекс счастья находится на самом низком уровне за последние десять лет
 
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