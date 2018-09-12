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Социологи назвали самые несчастливые страны планеты
13.09.2018 14:27 — Разное | Аргументы и факты
Во всем мире растет число людей, испытывающих стресс и беспокойство, а уровень счастья в 2017 году оказался самым низким за последнее десятилетие, об этом свидетельствуют данные опроса института
Социологи опросили взрослых жителей 147 стран мира. Всего было опрошено свыше 147 тысяч человек. Респондентам задают вопросы о том, какие эмоции они испытывали накануне опроса в течение суток. Институт ежегодно проводит такие исследования с 2006 года, и результаты за прошлый год оказались худшими.
Самой несчастливой страной в мире оказалась Центральноафриканская республика, где десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. ЦАР – одна из 11 стран, жители которых сообщили, что за последние сутки испытывали «много физической боли». Большинство этих стран расположены в Африке южнее Сахары.
На втором месте антирейтинга оказался Ирак, где несчастливы 59% населения. Также в список попали Южный Судан, Египет и Иран.
Самыми счастливыми названы жители стран Латинской Америки. В тройку лидеров вошли Парагвай, Колумбия и Сальвадор.
Россия вошла в число стран, жители которых испытывали в прошедший день меньше всего негативных эмоций (20%). При этом в докладе отмечено, что это не означает, что в стране много счастливых людей.
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Во всем мире сейчас индекс счастья находится на самом низком уровне за последние десять лет
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