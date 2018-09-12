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Бесплатный семинар по интернет-торговле пройдет в Гомеле 20 сентября
13.09.2018 14:15 — Разное | Аргументы и факты
Участники узнают, как открыть собственный интернет-магазин, улучшить работу существующей компании и привлечь больше клиентов из интернета. Генеральный партнер семинара –
На семинаре интересно, подробно и простым языком эксперты ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:
Спикеры семинаров – руководители и специалисты Deal.by, Kabanchik.by, WEBPAY, ActiveCloud, “БизнесСтарт”, Call-tracking.by, Wunder, “АдверДата”, а также Управления торговли и услуг Гомельского горисполкома.
На семинаре вас ждут:
Семинар состоится 20 сентября в ОКЦ по адресу: ул. Ланге, 17. Начало регистрации – 09:30. Принять участие в семинаре можно бесплатно, единственное условие – предварительная регистрация на сайте
Партнеры семинара: оператор онлайн-платежей
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20 сентября в ОКЦ состоится бесплатный семинар по интернет-торговле «Интернет-магазин от А до Я: сайт, платежи, продвижение», организованный маркетплейсом Deal.by.
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