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Бесплатный семинар по интернет-торговле пройдет в Гомеле 20 сентября

13.09.2018 14:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Бесплатный семинар по интернет-торговле пройдет в Гомеле 20 сентября
Фото из открытых источников

Участники узнают, как открыть собственный интернет-магазин, улучшить работу существующей компании и привлечь больше клиентов из интернета. Генеральный партнер семинара – Альфа-Банк. Еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси выступает информационным партнером события.

На семинаре интересно, подробно и простым языком эксперты ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:

  • как использовать разные каналы продаж: собственный сайт, размещение на маркетплейсе и соцсети
  • сколько зарабатывают жители Гомеля на заказах из интернета
  • для чего нужны домен, хостинг и SSL-сертификат
  • как организовать бухгалтерию и документооборот интернет-магазина
  • на что нужно обращать внимание при подключении онлайн-платежей
  • как организовать комплексное продвижение в интернете, используя контекстную рекламу и SEO
  • что такое колл-трекинг, и зачем он нужен

Спикеры семинаров – руководители и специалисты Deal.by, Kabanchik.by, WEBPAY, ActiveCloud, “БизнесСтарт”, Call-tracking.by, Wunder, “АдверДата”, а также Управления торговли и услуг Гомельского горисполкома.

На семинаре вас ждут:

  • аналитика и рекомендации от экспертов в своем деле
  • личные консультации по бухгалтерии, онлайн-платежам, доставке, банковскому обслуживанию и продвижению
  • ароматный кофе и вкусные закуски
  • приятная атмосфера и компания
  • розыгрыш полезных призов

Семинар состоится 20 сентября в ОКЦ по адресу: ул. Ланге, 17. Начало регистрации – 09:30. Принять участие в семинаре можно бесплатно, единственное условие – предварительная регистрация на сайте events.deal.by/gomel.

Зарегистрироваться

Партнеры семинара: оператор онлайн-платежей WEBPAY и экспресс-доставка грузов DPD в Беларуси.


Бесплатный семинар по интернет-торговле пройдет в Гомеле 20 сентября
Фото: Фото из открытых источников

 

 
Теги: Гомель
 
 
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20 сентября в ОКЦ состоится бесплатный семинар по интернет-торговле «Интернет-магазин от А до Я: сайт, платежи, продвижение», организованный маркетплейсом Deal.by.
 
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