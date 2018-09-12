Случчанка Анастасия Прокопенко завоевала вторую золотую медаль ЧМ по современному пятиборью





Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золотую медаль на чемпионате мира по современному пятиборью в Мехико, сообщает корреспондент БЕЛТА .

После трех видов программы (плавания, фехтования и верховой езды с преодолением препятствий) основная борьба за места в призовой тройке развернулась в кроссе и стрельбе. На огневом рубеже белоруска потратила всего 9 секунд, являясь одной из самых скорострельных пятиборцев. Анастасия Прокопенко набрала 1 336 баллов по итогам выступления и завоевала золотую награду. Серебряным призером стала Анника Шлеу из Германии - 1 332 очка. На третью ступень пьедестала почета поднялась француженка Мария Отейза - 1 329 баллов. Другая белоруска Ирина Просенцова завершила борьбу на 24-м месте - 1 258 очков.

"Всем сердцем верила, что удастся показать хороший результат. Выступление удалось, особенно в стрельбе. Я не видела Аннику Шлеу, как она осталась на огневом рубеже, но когда выбегала на дистанцию, обратила внимание: я первая. Это был мой день", - рассказала Анастасия Прокопенко.

"Женский финал получился очень увлекательным, достойным Олимпийских игр. Ситуация в лидирующей группе изменилась в самой концовке, после стрельбы из лазерного пистолета. Это еще раз доказывает, что пятиборцы никогда не сдаются до самого финиша. Хочу поздравить победительницу и призеров, которые продемонстрировали увлекательную борьбу", - отметил президент Международного союза современного пятиборья Клаус Шорманн.

Для Анастасии Прокопенко это вторая золотая медаль чемпионата мира в Мехико. Ранее ей удалось вместе с Ириной Просенцовой занять первое место в эстафете. На чемпионате мира 2017 года в Каире в индивидуальном зачете белоруска завоевала бронзовую награду, а на европейском первенстве в Минске заняла первое место.

Как отметили эксперты, Анастасия Прокопенко после успеха в Мехико является серьезной претенденткой на олимпийский пьедестал в 2020 году в Токио. Анастасия Прокопенко (Самусевич) принимала участие в трех Олимпиадах: в 2008-м она заняла четвертое место, в 2012-м - шестое, а в 2016-м в Рио-де-Жанейро финишировала на 22-м месте.

Чемпионат мира по современному пятиборью продолжится в Мехико выступлением в индивидуальном зачете у мужчин.