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"Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве

13.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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"Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве (Израиль), сообщается на сайте конкурса.

"Полуфиналы пройдут в Тель-Авиве 14 и 16 мая, а большой финал состоится 18 мая", - говорится в сообщении.

В 2018 году победительницей "Евровидения" стала израильская певица Нетта Барзилай.


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Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве (Израиль), сообщается на сайте конкурса. "Полуфиналы пройдут в...
 
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