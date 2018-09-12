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Для покупки билета у водителя пассажиры будут обязаны входить в переднюю дверь автобуса

13.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Для покупки билета у водителя пассажиры будут обязаны входить в переднюю дверь автобуса

Пассажиры, которым нужно купить билет у водителя, обязаны будут входить в переднюю дверь, сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина в пресс-центре БЕЛТА, комментируя новую редакцию Правил автомобильных перевозок пассажиров.

По новым правилам, пассажир обязан при отсутствии проездного документа и намерении приобрести его у водителя входить в автобус через переднюю дверь. Если пассажир нарушает это требование, то отдельного наказания сейчас за это не предусмотрено. "Но если пассажир заходит в заднюю дверь и говорит, что не успел пройти к водителю и купить билет из-за заполненного автобуса, то это уже не примется в оправдание. Он обязан зайти в переднюю дверь, чтобы оплатить проезд. Часто были жалобы, нам писали перевозчики, что пассажиры, не желая оплачивать проезд, специально в час пик заходили в последнюю дверь", - рассказал Сергей Дубина. То есть, по сути, в таких случаях придется платить штраф за безбилетный проезд. Но если автобус был пустой, пассажир зашел через заднюю дверь и купил билет, то к ответственности его привлекать никто не собирается, уточнил представитель Минтранса.

Случаи, когда у водителя закончились билеты, отдельно в правилах не прописаны. Но, как обратили внимание в Минтрансе, в правилах предусмотрена обязанность пассажиров своевременно приобретать билеты и оплачивать проезд. Поэтому ответственность будет нести непосредственно пассажир, даже если у водителя нет билетов для продажи.

Лицам с ограниченными возможностями будет предоставлено право бесплатно провозить инвалидные коляски и другие средства социальной реабилитации. Раньше в правилах это не было оговорено. Пассажир имеет право бесплатно провозить одно место маломерной ручной клади, длинномерные предметы размером до 151 см.

Представитель Минтранса пояснил, что глобальных новшеств в правилах не появилось, многие положения уже действуют де-факто, но не были закреплены де-юре.

Новые правила вступают в силу 12 октября.

О правилах перевозки пассажиров в такси читайте здесь.


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Пассажиры, которым нужно купить билет у водителя, обязаны будут входить в переднюю дверь, сообщил начальник управления автомобильного и городского...
 
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