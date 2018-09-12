|
Водителям такси нужно будет придерживаться дресс-кода и отказаться от курения в авто
13.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Водителям такси в Беларуси нужно будет придерживаться дресс-кода и отказаться от курения в авто, сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина в пресс-центре
Предусмотрено, что водители такси должны иметь опрятный внешний вид, не использовать домашнюю и спортивную одежду. Это касается в целом водителей транспорта, которые выполняют автомобильные перевозки пассажиров.
В правилах также прописан запрет на курение водителей такси во время движения транспорта. Водителю автобуса (кондуктору) тоже запрещается курить в салоне автобуса и перевозить в кабине посторонних лиц, за исключением водителя-стажера.
Водителей и кондукторов обязали оказывать помощь пассажиру с инвалидностью при его согласии при посадке и высадке из транспорта, приобретении проездного документа.
В Правилах автомобильных перевозок пассажиров также прописаны требования к оформлению и оборудованию такси. Как пояснил Сергей Дубина, ужесточений никаких не появилось. "В соответствии со вступлением в силу норм декрета №7, нерегулярные перевозки - это нелицензируемый вид деятельности. Если раньше в технических нормативными правовых актах было требование о наличии желтых номеров, то в действующих правилах такого требования нет. Все остальное, что там прописано, это более либеральные подходы. Если раньше было обязательное требование по наличию кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, то сейчас в случае использования электронной информационной системы такое требование отсутствует", - уточнил представитель Минтранса.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водителям такси в Беларуси нужно будет придерживаться дресс-кода и отказаться от курения в авто, сообщил начальник управления автомобильного и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)