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В Бресте застрелился милиционер
13.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Но, пока что проводится проверка инцидента, точная информация о причинах происшествия будет названа позже, пишет
Отметим, что в июле 2015, в служебном кабинете Московского РОВД города Бреста был обнаружен труп заместителя начальника отдела уголовного розыска, майора милиции. По заключению медиков, его смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Тогда речь шла о самоубийстве.
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Информацию о чрезвычайном происшествии уже подтвердили официальные структуры.
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