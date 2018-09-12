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В Бресте застрелился милиционер

13.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Бресте застрелился милиционер
Информацию о чрезвычайном происшествии уже подтвердили официальные структуры.

 

Но, пока что проводится проверка инцидента, точная информация о причинах происшествия будет названа позже, пишет 1reg.by. Как стало известно корреспонденту «ПР» из собственных источников сотрудник уголовного розыска Московского РОВД Бреста был обнаружен сегодня в районе 15 часов дня в лесном массиве под Брестом с огнестрельной раной. В настоящее время мы ожидаем официального сообщения пресс-службы МВД Беларуси о причинах ЧП.

Отметим, что в июле 2015, в служебном кабинете Московского РОВД города Бреста был обнаружен труп заместителя начальника отдела уголовного розыска, майора милиции. По заключению медиков, его смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Тогда речь шла о самоубийстве.

 
Теги: Брест
 
 
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Информацию о чрезвычайном происшествии уже подтвердили официальные структуры.
 
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