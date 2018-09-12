ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синий рогохвост пополнил список насекомых Беловежской пущи

13.09.2018 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Официальный список перепончатокрылых Беловежской пущи пополнился. Сотрудником научного отдела Вадимом Прокопчуком 25-го августа 2018 года была обнаружена взрослая особь соснового синего рогохвоста (Sirex (Paururus) juvencus). Рогохвост бы пойман в старом сосняке в окрестностях болота «Дикое» у деревни Юзефин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58818.php

Синий рогохвост пополнил список насекомых Беловежской пущи

Внешне, это достаточно крупное насекомое с длинным цилиндрическим телом. Самка черно-синяя, яйцеклад короткий, длина тела 15-30 мм. Самец меньше, длина тела 8-25 мм, брюшко у основания и на конце красно-желтое до темно-коричневого, в целом, однако, преобладает сине-черная окраска. Голова черно-синяя, первая половина усиков красно-желтая, дальше усики черные. Окраска ног красно-желтая и сине-черная.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58818.php

Синий рогохвост пополнил список насекомых Беловежской пущи

Синий сосновый рогохвост, несмотря на привлекательную внешность, относится к техническим вредителям древесины. Поражает, в основном, срубленные, покрытые корой стволы хвойных пород, поврежденные сосны, ели. В природе появляются обычно от июня до августа. Яйца откладываются в ствол на высоту 2-3 метра над уровнем земли. В одно место самки откладывают по 2 яйца. В целом одна самка откладывает 350-480 яиц.

Вид распространенный, но в списке насекомых Беловежской пущи отмечен не был (по сообщению Дмитрия Бернацкого в далёком 1999 году им была отмечена одна особь (по всей видимости, этого же вида) в Ощепском лесничестве).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный список перепончатокрылых Беловежской пущи пополнился. Сотрудником научного отдела Вадимом Прокопчуком 25-го августа 2018 года была обнаружена взрослая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямая телефонная линия в субботу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика