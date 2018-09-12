Синий рогохвост пополнил список насекомых Беловежской пущи

Официальный список перепончатокрылых Беловежской пущи пополнился. Сотрудником научного отдела Вадимом Прокопчуком 25-го августа 2018 года была обнаружена взрослая особь соснового синего рогохвоста (Sirex (Paururus) juvencus). Рогохвост бы пойман в старом сосняке в окрестностях болота «Дикое» у деревни Юзефин.



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Внешне, это достаточно крупное насекомое с длинным цилиндрическим телом. Самка черно-синяя, яйцеклад короткий, длина тела 15-30 мм. Самец меньше, длина тела 8-25 мм, брюшко у основания и на конце красно-желтое до темно-коричневого, в целом, однако, преобладает сине-черная окраска. Голова черно-синяя, первая половина усиков красно-желтая, дальше усики черные. Окраска ног красно-желтая и сине-черная.



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Синий сосновый рогохвост, несмотря на привлекательную внешность, относится к техническим вредителям древесины. Поражает, в основном, срубленные, покрытые корой стволы хвойных пород, поврежденные сосны, ели. В природе появляются обычно от июня до августа. Яйца откладываются в ствол на высоту 2-3 метра над уровнем земли. В одно место самки откладывают по 2 яйца. В целом одна самка откладывает 350-480 яиц.

Вид распространенный, но в списке насекомых Беловежской пущи отмечен не был (по сообщению Дмитрия Бернацкого в далёком 1999 году им была отмечена одна особь (по всей видимости, этого же вида) в Ощепском лесничестве).