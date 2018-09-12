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«Мисс криминал». Модели из 90-х, жизнь и карьеру которых погубили бандиты

13.09.2018 14:39 — Разное | Аргументы и факты  
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«Мисс криминал». Модели из 90-х, жизнь и карьеру которых погубили бандиты
Александра Петрова, Светлана Котова, Элеонора Кондратюк. © / Коллаж АиФ / кадр из youtube

В девяностые попадание в модельный бизнес автоматически сулило связь с каким-нибудь «новым русским». Тех, кто хотел избежать опасных романов, порой жестоко наказывали: какому авторитету понравится, когда ему отказывают? Но и у девушек, которые были готовы рискнуть в поисках лучшей жизни, судьба иногда складывалась очень трагично. АиФ.ru рассказывает истории моделей, которых погубили бандиты.

Александра Петрова — «Мисс Россия-1996»

Саша Петрова родилась в Чебоксарах в самой обычной семье и до 17 лет даже ни разу не летала на самолете. Из городов к этому возрасту ей удалось повидать лишь Москву и Великий Новгород. В столицу девушку направил для участия в конкурсе парикмахерского искусства местный Дом моды, а в Новгороде она отстаивала честь Чувашии на «Мисс Россия-1996» и даже одержала там победу.

В модельный бизнес скромница Шура, которую одноклассники дразнили за слишком высокий рост, попала случайно: пришла за компанию с подружкой на кастинг и неожиданно для себя осталась. В пятнадцатилетней девочке с длинными — чуть ли не до колен — волосами и лицом без грамма косметики приемная комиссия разглядела большой потенциал. Ставки на Петрову действительно оправдались: одержав победу на «Мисс Россия», она уверено покоряла один конкурс за другим, постепенно становясь желанным объектом не только для зарубежных модельных агентств, но и для «новых русских». В девяностые люди в малиновых пиджаках специально искали себе в спутницы титулованных красавиц, всевозможные «мисс» подчеркивали их успешность и всемогущество. Предприниматель Константин Чувилин не был исключением. Правда, Саша стала для него не просто атрибутом хорошей жизни, а настоящей любовью. Он очень трепетно относился к девушке и содержал всю ее семью. О том, откуда у мужчины столько денег, Петрова не задумывалась, хотя весь город знал, что Чувилин «крышует» многие предприятия в Чебоксарах. Молодые люди готовились к свадьбе, однако так и не стали супругами. 16 сентября 2000 года Александру, Константина и его друга Радика Ахметова убили конкуренты. Все произошло в подъезде дома, где проживала пара, в тот момент, когда Саша пыталась открыть дверь квартиры. Шура получила выстрел в голову, не дожив до своего двадцатилетия всего двух дней, ее хоронили в день рождения.

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Светлана Котова — финалистка конкурса «Мисс Россия-1996»

В девяностые многие модели зарабатывали деньги не только на подиумах, но и в ночных клубах. В одном из таких заведений Светлана Котова познакомилась с Александром Солоником. С виду он был обычным молодым человеком, однако за рядовой внешностью скрывался профессиональный киллер, который специализировался на ликвидации криминальных авторитетов. На его счету около 20 убийств. В 1994 году оперативники смогли задержать преступника на Петровско-Разумовском рынке. В комнате милиции Солоник достал пневматический пистолет и, в упор расстреляв трех представителей закона, попробовал скрыться, но не успел. Киллера посадили в «Матросскую тишину», из которой он сумел сбежать. Конечно, такая сложная операция не могла пройти без внешней поддержки. По одной из версий, Александру помог надзиратель, специально внедренный криминальной группировкой в ряды служащих исправительного заведения, по другой — подкупленный охранник. После побега Солоник несколько лет скрывался за границей, а в 1997 году осел в Греции на роскошной вилле, взяв новое имя: Владимир Кесов. Компанию беглецу тогда составила 22-летняя модель Светлана Котова. И, пока спецслужбы России безуспешно пытались достать убийцу в другой стране, лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин сделал это с помощью трех своих «бойцов»: Алексея Гусева, Александра Шарапова и Александра Пустовалова. Троица поселилась недалеко от киллера, и Пустовалов как-то пригласил пару в гости. Ни сам Солоник, ни его спутница ничего подозрительного в предложении встретиться не увидели. Но, когда они пришли к «ореховским», те убили обоих. На допросе Пустовалов уверял, что Светлане давали шанс сбежать, намекнув, чтобы она уходила. Девушка действительно отлучилась ненадолго в туалет, но вернулась как раз в тот момент, когда Солоника душили, и подписала тем самым себе смертный приговор. Ее расчленённое тело нашли в мае 1997 под оливковым деревом недалеко от Афин в закопанном чемодане.


«Мисс криминал». Модели из 90-х, жизнь и карьеру которых погубили бандиты
Светлана Котова. Фото: Кадр телеканала ТВЦ

Элеонора Кондратюк — «Мисс очарование-1998»

В ноябре 1998 года Элеонора Кондратюк решила попробовать свои силы в конкурсе «Мисс Сочи». На победу она не рассчитывала и даже прихватила с собой носовые платки, чтобы вытирать слезы, которые неизбежно бывают в таком юном возрасте из-за небольших неудач. Но они ей не пригодились. Кондратюк достался приз зрительских симпатий и титул «Мисс Очарование». Когда дело дошло до голосования в зале, девушка сорвала такие овации, что не оставила конкуренткам ни одного шанса занять почетное третье место.

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Через полгода после конкурса молодой красавицей внезапно заинтересовался известный в криминальных кругах авторитет Рубен Григорян по кличке Циклоп. Начиналось все безобидно. Мужчина уговорами пытался склонить модель к отношениям, однако она была неприступна. Потерпев очередное фиаско, Рубен решил поменять тактику: чуть ли не со слезами на глазах стал говорить, что, если Элеонора откажет ему, он покончит с собой. Когда и этот прием не сработал, навязчивый кавалер перешел к угрозам, уверяя, что скоро девушка будет плакать кровавыми слезами и сама приползет к нему на коленях. Конечно, Кондратюк переживала за свою безопасность, но ни друзей, ни родителей в эту историю посвящать не хотела, тем более что в один прекрасный день Рубен пропал из виду. Позже выяснится, что он действительно уехал в другой город, чтобы таким образом обеспечить себе алиби. Нанятые им люди постоянно следили за девушкой, выжидая удачный момент, чтобы отомстить от имени отвергнутого поклонника. 2 сентября 1999 года, когда модель шла по улице, они схватили ее за волосы и облили лицо высококонцентрированной серной кислотой, смешанной с маслом. Такой состав был сделан специально, чтобы Элеонора не смогла смыть его обычной водой и наверняка осталась обезображенной. Кондратюк получила ожог четвертой степени, практически несовместимый с жизнью. Кроме того, несколько капель смертельного раствора попали девушке в рот, что спровоцировало ожог трахеи, пищевода и желудка, это сделало невозможным обычный прием пищи. Чтобы выжить, ей потребовались 19 лет реабилитации и 200 операций. При этом организатор преступления Рубен Григорян получил всего лишь 11 лет лишения свободы, а двое его пособников и того меньше: 6 и 7 лет. В 2017 году Кондратюк написала книгу «Элеонора. Я выбрала жизнь», в которой честно рассказала обо всем, что с ней произошло.

 
 
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18-летняя Элеонора, 19-летняя Саша, 22-летняя Света. Жизнь этих девушек-моделей только начиналась, но их собственная красота сыграла с ними злую шутку.
 
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