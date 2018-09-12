В дома в Сенице, которые продали с аукциона, а потом забрали у покупателей, поселили многодетных

О громком скандале мы писали не раз: предприятие, на 99,7% принадлежащее Миноблисполкому, продало три года назад на госаукционе недостроенные коттеджи в Сенице, которые годами простаивали — не было средств их достроить. А потом выяснилось, что Миноблисполком считает аукцион незаконным и требует вернуть коттеджи. Суды поддержали Миноблисполком. Даже несмотря на то, что милиция признала : коттеджи на аукционе продали законно. Недавно «возвращенные» коттеджи заселили.





К лету пять из семи привели в порядок и отдали многодетным семьям. Только два коттеджа остались нетронутыми — даже верхние оконные проемы не закрыли. Это коттеджи Игоря и Елены, за которые они заплатили.





— Я второй круг иду по судам, — объясняет Игорь. — И снова проигрываю. Но и деньги мне не возвращают — продавец предоставляет справки в суд, что у предприятия просто нет денег с нами рассчитаться. Все полученное на аукционе он давно потратил. Елена ждет результатов моих усилий. Наши дома, действительно, не трогают, пока вопрос с нами не закрыт. А в коттеджи заселили многодетных.





Мы пообщались с 37-летней Натальей. У Натальи четверо детей, несовершеннолетних — трое. У ее старшей дочери уже двое своих малышей, старшему три года.

— Я шесть лет писала во все инстанции, чтобы мне предоставили жилье — жила на съемном. В итоге предложили или трехкомнатную квартиру в Ратомке — или этот дом. Мы выбрали дом, все-таки тут семь комнат. Жилье это не в собственности — нам его дали как социальное. Все, получившие коттеджи — многодетные семьи из Минской области, у некоторых детки-инвалиды.





У всех во дворах построены сараи. Вымощены дорожки. Правда, в дожди они под слоем глины, не впускающей воду. Люди борются с водой — копают канавы. Говорят, осенью начнут садить деревья. Хотели бы огород — будут заказывать торф, тут земля пустая, урожая не обеспечит.





— Уже привыкли к дому за три месяца, — говорит Наталья. — А поначалу не могли заснуть — тут и трасса, и железная дорога рядом, все гудит. Но все-таки это дом, где всем хватает места, где десять минут на маршрутке до Минска, школа рядом, так что мы рады, что нам его дали.