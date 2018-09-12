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В дома в Сенице, которые продали с аукциона, а потом забрали у покупателей, поселили многодетных
О громком скандале мы писали не раз: предприятие, на 99,7% принадлежащее Миноблисполкому, продало три года назад на госаукционе недостроенные коттеджи в Сенице, которые годами простаивали — не было средств их достроить. А потом выяснилось, что Миноблисполком считает аукцион незаконным и требует вернуть коттеджи. Суды
К лету пять из семи привели в порядок и отдали многодетным семьям. Только два коттеджа остались нетронутыми — даже верхние оконные проемы не закрыли. Это коттеджи Игоря и Елены, за которые они заплатили.
— Я второй круг иду по судам, — объясняет Игорь. — И снова проигрываю. Но и деньги мне не возвращают — продавец предоставляет справки в суд, что у предприятия просто нет денег с нами рассчитаться. Все полученное на аукционе он давно потратил. Елена ждет результатов моих усилий. Наши дома, действительно, не трогают, пока вопрос с нами не закрыт. А в коттеджи заселили многодетных.
Мы пообщались с 37-летней Натальей. У Натальи четверо детей, несовершеннолетних — трое. У ее старшей дочери уже двое своих малышей, старшему три года.
— Я шесть лет писала во все инстанции, чтобы мне предоставили жилье — жила на съемном. В итоге предложили или трехкомнатную квартиру в
У всех во дворах построены сараи. Вымощены дорожки. Правда, в дожди они под слоем глины, не впускающей воду. Люди борются с водой — копают канавы. Говорят, осенью начнут садить деревья. Хотели бы огород — будут заказывать торф, тут земля пустая, урожая не обеспечит.
— Уже привыкли к дому за три месяца, — говорит Наталья. — А поначалу не могли заснуть — тут и трасса, и железная дорога рядом, все гудит. Но все-таки это дом, где всем хватает места, где десять минут на маршрутке до Минска, школа рядом, так что мы рады, что нам его дали.
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Два коттеджа, за которые хозяева судятся, не заселили.
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