Huawei поблагодарила Apple за презентацию новых iPhone

Вчера Apple представила тройку топовых смартфонов — iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Компания Huawei в своем Twitter-аккаунте разместила небольшой ролик, в котором комментирует новинки.

В видео Huawei благодарит Apple за анонс непримечательных новинок и приглашает на анонс своих флагманских аппаратов 16 октября. В еще одной записи в Twitter сказано: «Спасибо, что позволили нам стать настоящими героями года. Увидимся в Лондоне».