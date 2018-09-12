Huawei поблагодарила Apple за презентацию новых iPhone

Вчера Apple представила тройку топовых смартфонов — iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Компания Huawei в своем Twitter-аккаунте разместила небольшой ролик, в котором комментирует новинки.





В видео Huawei благодарит Apple за анонс непримечательных новинок и приглашает на анонс своих флагманских аппаратов 16 октября. В еще одной записи в Twitter сказано: «Спасибо, что позволили нам стать настоящими героями года. Увидимся в Лондоне».

По последней информации, в октября компания Huawei представит три новых смартфона — Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 Porsche Design. Последний будет лимитированной премиальной версией, а первые два — более доступными аппаратами.

Скорее всего, Pro-версия получит экран на 6,25 или 6,9 дюймов с OLED-матрицей, тройную основную камеру Leica, процессор Kirin 980 (7-нм), а также аккумулятор на 4200 мАч с улучшенной технологией быстрой и беспроводной зарядки. Точной цены аппаратов пока не сообщается, но в продажу они, скорее всего, поступят через пару недель после презентации.

Смотрите, сколько стоят популярные смартфоны Huawei: