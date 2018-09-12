Более 41 миллиона раз: velcom рассказал, как минчане пользуются связью в метро

За два года с момента появления связи между станциями «Малиновка» и «Петровщина» абоненты velcom воспользовались интернетом более 41 миллиона раз, сообщает оператор. Уже в октябре 2018 года начнутся работы по обеспечению связью всех перегонов минского метро к «Европейским играм — 2019».

По статистике velcom, активность пользователей «подземки» увеличивалась по нарастающей и уже к середине 2018 года месячный объем интернет-трафика, потребленного абонентами в тоннелях перегона «Малиновка-Петровщина», превысил 430 000 МБ, а голосового трафика — 12 000 минут.

Наибольшую активность пользователи проявляют ближе к завершению рабочей недели: в четверг и пятницу. На эти 2 дня приходится почти 50% от всего объема интернет-трафика и голосовых вызовов. Что касается распределения по времени, то основная нагрузка в любой день недели выпадает на утренние (с 8.00 до 9.00) и вечерние (с 17.00 до 19.00) часы пик.





На данный момент участок «Малиновка-Петровщина» белорусской подземки остается первым и единственным, где пользоваться мобильной связью и интернетом можно не только на платформах, но и в тоннелях метро.

В других перегонах предстоит проложить излучающий кабель (фидер), который будет подключен к базовым станциям, что позволит обеспечить пассажиров метро связью по всем доступным в Беларуси технологиям. С учетом сложности и высоких затрат проект будет реализован совместно с другим белорусским оператором.

В настоящий момент проект по обеспечению связи в метро находится на этапе проектирования: определены ключевые подрядчики, завершены тендеры на поставки необходимого оборудования, производятся работы по закупке ключевого элемента технического решения — щелевого кабеля. Уже с октября текущего года планируется приступить к решающей стадии проекта — монтажу оборудования в перегонах Минского метрополитена.