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Водителям общественного транспорта в Беларуси запретят курить и носить "домашнюю" одежду

13.09.2018 14:54 — Разное | Интерфакс  
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Водителей пассажирского транспорта в Беларуси обяжут иметь опрятный внешний вид и запретят им курить, сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина на пресс-конференции в Минске в четверг.

"На уровне правил введен запрет на курение водителей в салоне, и на перевозку в кабине посторонних лиц, за исключением водителей-стажеров", - сказал С.Дубина, комментируя новую редакцию правил автомобильных перевозок пассажиров.

"Также введена обязанность экипажа транспортного средства иметь опрятный внешний вид, не использовать домашнюю и спортивную одежду", - добавил он.

Среди одного из новых правил для пассажиров – обязанность входить только в переднюю дверь тем, кому нужно купить билет у водителя. Направлена эта мера, прежде всего против безбилетников. "Пассажир уже не сможет сказать, что он, зайдя в заднюю дверь, не успел пройти к водителю и купить билет из-за заполненного автобуса, это уже не примется в оправдание", - пояснил С.Дубина.

Представитель Минтранса также рассказал, что для улучшения условий для инвалидов им предоставлено право перевозки коляски, трости, костылей, ходунков и другие средства социальной реабилитации. Водитель также будет обязать оказать инвалиду помощь при высадке/посадке, если поступит такая просьба.

Кроме того,  пассажирам общественного транспорта разрешено перевозить в разобранном и упакованном виде велосипеды, если их размер не превышает по длине, высоте и ширине 200 см. Предусмотрен также провоз музыкальных инструментов в футляре, лыж, клюшек, удочек.

Изменения в правила касаются также реквизитов билетов, бронирования мест для проезда и продажи билетов, использования электронных билетов при автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении, порядка создания и деятельности контрольно-ревизорских служб на автомобильном транспорте.

Новые правила вступают в силу с 12 октября текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Водителей пассажирского транспорта в Беларуси обяжут иметь опрятный внешний вид и запретят им курить, сообщил начальник управления автомобильного и городского...
 
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