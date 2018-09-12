Население Беларуси будет оплачивать 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг с начала 2020 года. Это предусмотрено опубликованной антиинфляционной программой правительства и Нацбанка Беларуси, которая утверждена их совместным постановлением №659/12.

В соответствии с документом, разработка механизма, который обеспечит достижение и поддержание 100%-го уровня возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, будет завершена в мае 2019 года. Ответственными за разработку и реализацию этого пункта антиинфляционной программы назначены МАРТ, Минжилкомхоз, Минэнерго, облисполкомы и Минский горисполком.

В течение 2018-2020 годов предусмотрена оптимизация затрат на оказание услуг ЖКХ. С 2019 года начнется поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования, что означает повышение тарифов на ЖКХ для населения и одновременное снижение тарифов на энергоресурсы для предприятий. В документе сказано, что данная мера предпринимается "в целях обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции на рынке ЕАЭС и третьих стран".

Между тем, в среднесрочной перспективе сохранится субсидирование тарифов в сфере пассажирских перевозок. Так, к 2020 году планируется повысить возмещение населением затрат в городском автотранспорте до уровня не менее 80%, в том числе в регионах – не менее 90%, в Минске – не менее 70%. В пригородном транспорте тарифы вырастут до уровня возмещения не менее 65%.

В железнодорожном транспорте к 2020 году стоимость билетов для пассажиров должна обеспечить возмещение не менее 60% стоимости услуги.

В соответствии с документом, к 2020 году население обязано будет возмещать 100% стоимости услуг электросвязи и почты.

Как сообщалось, по данным Минжилкомхоза, с января 2018 года тарифами обеспечивается 100%-й уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии, т.е. субсидируемыми остаются только отопление и подогрев воды. Население оплачивает около 20% от их себестоимости. В ведомстве также отмечали, что белорусы тратят на оплату ЖКХ в среднем не более 15% от средней зарплаты.