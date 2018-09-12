Беларусь готова создать в Узбекистане заводы по модернизации военной техники

Беларусь готова построить в Узбекистане заводы по модернизации военной техники, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

"Мы сегодня договорились, что не только отремонтируем, модернизируем вашу технику, летательные аппараты, бронетехнику, но и здесь, на вашей базе, можем создавать соответствующие заводы и модернизировать и Су, и МиГ, и БТР, и танки - в этом регионе море этой техники", - цитирует президента Беларуси его пресс-служба.

"Интересуют вас предприятия ВПК - пожалуйста, они открыты для вас. Нужны вам сложные командные комплексы управления - мы их создаем сами. Они у нас на вооружении стоят. Мы вам создадим. Надо будет - более сложную ракетную технику", - продолжил глава государства.

А.Лукашенко подчеркнул, что в сфере безопасности у Беларуси нет секретов от Узбекистана. "Президент понимает, в каком мире мы сегодня живем, и ставит задачу по безопасности и обороне. Если у вас есть интерес к нашим военным школам и органам государственной безопасности - милости просим, у нас не будет от вас никаких секретов", - сказал он.