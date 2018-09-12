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Анастасия Прокопенко завоевала золото на ЧМ по пятиборью
Новости Беларуси. В Мехико продолжается чемпионат мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска Анастасия Прокопенко поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав золото.
После трех видов программы: плавания, фехтования и верховой езды с преодолением препятствий Прокопенко была в лидирующей группе. Призовые места разыграли в кроссе и стрельбе. На огневом рубеже белоруска потратила всего 9 секунд, что и неудивительно, ведь она является одной из самых скорострельных спортсменок. Анастасия набрала 1346 очков.
На втором месте расположилась немка Анника Шлеу, бронза- у француженки Мари Отейза. Еще одна белоруска Ирина Просенцова заняла 24-е место.
Это уже второе золото Беларуси на чемпионате. Ранее Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова были первыми в эстафете.
Леонид Денисенко, заместитель председателя Белорусской федерации современного пятиборья:
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Новости Беларуси. В Мехико продолжается чемпионат мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска Анастасия Прокопенко поднялась на...
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