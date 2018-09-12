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Анастасия Прокопенко завоевала золото на ЧМ по пятиборью

13.09.2018 14:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Мехико продолжается чемпионат мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска Анастасия Прокопенко поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав золото.

Анастасия Прокопенко завоевала золото на ЧМ по пятиборью

После трех видов программы: плавания, фехтования и верховой езды с преодолением препятствий Прокопенко была в лидирующей группе. Призовые места разыграли в кроссе и стрельбе. На огневом рубеже белоруска потратила всего 9 секунд, что и неудивительно, ведь она является одной из самых скорострельных спортсменок. Анастасия набрала 1346 очков.

Анастасия Прокопенко завоевала золото на ЧМ по пятиборью

На втором месте расположилась немка Анника Шлеу, бронза- у француженки Мари Отейза. Еще одна белоруска Ирина Просенцова заняла 24-е место.

Это уже второе золото Беларуси на чемпионате. Ранее Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова были первыми в эстафете.

Анастасия Прокопенко завоевала золото на ЧМ по пятиборью

Леонид Денисенко, заместитель председателя Белорусской федерации современного пятиборья:
Результат в спорте зависит не только от физической подготовленности спортсмена, но и где-то от удачи. На этот раз у нас все слагаемые сошлись вместе. Когда дошло до заключительных дисциплин, мы уже видели, что Настя была настроена на победу. Даже если у кого-то и были легкие сомнения - там плавание у нее пошло не очень, верховая езда носит характер удачи - то на завершающем этапе Настя просто не оставила никому никаких шансов.

 
 
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Новости Беларуси. В Мехико продолжается чемпионат мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска Анастасия Прокопенко поднялась на...
 
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