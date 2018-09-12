ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские предприятия после отмены обязательной продажи бросились покупать валюту

13.09.2018 14:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Отмена обязательной продажи части валютной выручки белорусскими экспортерами на БВФБ привела к резкому сокращению объемов продажи ими валюты, причем не только на бирже, но в целом на рынке, в результате чего в августе белорусские предприятия стали чистыми покупателями валюты.

Предложение валюты со стороны субъектов хозяйствования — резидентов РБ в августе снизилось по сравнению с июлем на 183 млн. долларов и достигло 1,648 млрд. долларов. В августе 2017 года также наблюдалось снижение предложения валюты, но всего на 37,1 млн. долларов, пишет select.by

В то же время, спрос на валюту со стороны белорусских предприятий в августе текущего года увеличился по сравнению с июлем на 133,9 млн. долларов — до 1,72 млрд. долларов. Прирост оказался ниже, чем в августе 2017 года, когда он составил 172,4 млн. долларов.

В результате спрос на валюту со стороны белорусских предприятий в августе текущего года снова превысил ее предложение: на 71,6 млн. долларов. То есть субъекты хозяйствования — резиденты РБ снова стали чистыми покупателями валюты, как и в августе 2017 года. Но тогда они приобрели валюты в чистом выражении на 167,3 млн. долларов.

В целом по итогам января—августа 2018 года субъекты хозяйствования — резиденты РБ купили валюты на внутреннем рынке больше, чем продали, на 304,9 млн. долларов.

На поведении субъектов хозяйствования — нерезидентов РБ бурные события, произошедшие в августе, похоже, также оказали влияние. Если в августе прошлого года чистое предложение валюты с их стороны существенно выросло по сравнению с июлем, то сейчас оно изменилось в меньшей степени.


При этом объем продажи валюты нерезидентами в августе 2018 года увеличился по сравнению с июлем на 5,5 млн. долларов и достиг 51,8 млн. долларов, тогда как объем покупки вырос на 5,9 млн. долларов — до 12,3 млн. долларов. 

Таким образом, в чистом выражении нерезиденты реализовали валюты на 39,5 млн. долларов против 41,6 млн. долларов в августе 2017 года.

В целом за январь—август текущего года они продали валюты на 322,7 млн. долларов в чистом выражении, что ненамного превысило чистую покупку валюты предприятиями — резидентами РБ.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмена обязательной продажи части валютной выручки белорусскими экспортерами на БВФБ привела к резкому сокращению объемов продажи ими валюты, причем не только на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В "деле медиков" нашелся еще один фигурант
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика