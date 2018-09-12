Белорусские предприятия после отмены обязательной продажи бросились покупать валюту

select.by Предложение валюты со стороны субъектов хозяйствования — резидентов РБ в августе снизилось по сравнению с июлем на 183 млн. долларов и достигло 1,648 млрд. долларов. В августе 2017 года также наблюдалось снижение предложения валюты, но всего на 37,1 млн. долларов, пишет





В то же время, спрос на валюту со стороны белорусских предприятий в августе текущего года увеличился по сравнению с июлем на 133,9 млн. долларов — до 1,72 млрд. долларов. Прирост оказался ниже, чем в августе 2017 года, когда он составил 172,4 млн. долларов.





В результате спрос на валюту со стороны белорусских предприятий в августе текущего года снова превысил ее предложение: на 71,6 млн. долларов. То есть субъекты хозяйствования — резиденты РБ снова стали чистыми покупателями валюты, как и в августе 2017 года. Но тогда они приобрели валюты в чистом выражении на 167,3 млн. долларов.





В целом по итогам января—августа 2018 года субъекты хозяйствования — резиденты РБ купили валюты на внутреннем рынке больше, чем продали, на 304,9 млн. долларов.





На поведении субъектов хозяйствования — нерезидентов РБ бурные события, произошедшие в августе, похоже, также оказали влияние. Если в августе прошлого года чистое предложение валюты с их стороны существенно выросло по сравнению с июлем, то сейчас оно изменилось в меньшей степени.









При этом объем продажи валюты нерезидентами в августе 2018 года увеличился по сравнению с июлем на 5,5 млн. долларов и достиг 51,8 млн. долларов, тогда как объем покупки вырос на 5,9 млн. долларов — до 12,3 млн. долларов.





Таким образом, в чистом выражении нерезиденты реализовали валюты на 39,5 млн. долларов против 41,6 млн. долларов в августе 2017 года.





В целом за январь—август текущего года они продали валюты на 322,7 млн. долларов в чистом выражении, что ненамного превысило чистую покупку валюты предприятиями — резидентами РБ.