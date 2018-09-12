Кто сможет получить пособие в три среднемесячные зарплаты при увольнении?

Трудовой кодекс в Беларуси обновится примерно на 40%, пишет Myfin.by Как сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Виталий Шилов во время круглого стола в пресс-центре БелТА,пишет





По его словам, была поддержана инициатива ФПБ об установлении единого размера выплаты пособия в размере трех среднемесячных зарплат при расторжении контракта по требованию работника в связи с нарушением нанимателем условий контракта. Имеются в виду случаи, которые иногда называются «дискриминацией по возрастному признаку», пояснил депутат.





Сейчас согласно требованию декрета №29 и постановлению правительства, которое вышло после него, работающим пенсионерам и лицам, имеющим право на пенсию, в данной ситуации предполагается выплата двухнедельного пособия.





«В законопроекте эта дискриминационная норма исключена – предполагается выплата трехмесячного пособия всем работникам, что гарантирует социальную защищенность работающих пенсионеров», – подчеркнул Виталий Шилов.





Парламентарий также отметил, что все изменения, которые вносятся в Трудовой кодекс, направлены на добросовестных работников и нанимателей, расширение их возможностей.









Виталий Шилов рассказал, что при обсуждении самых значимых предложений мнения депутатов совпадали с позицией Федерации профсоюзов Беларуси. В частности, по увеличению срока предупреждения нанимателем об окончании действия контракта с 7 дней до 1 месяца.





Новый Трудовой кодекс также должен закрепить единые подходы к материальной ответственности работающих по контракту и по бессрочному трудовому договору: применять и к тем, и к другим ограниченную и полную материальную ответственность в зависимости от наличия или отсутствия умысла у работника.





«Оба изменения нашли поддержку у руководства страны, – отметил депутат. – Мы обратились с данной проблемой к главе государства, ведь указанные предложения подразумевают внесение изменений в декреты №5 и №29. Президент пошел навстречу интересам работников и дал согласие на внесение изменений в эти законодательные акты. Разумеется, после того, как будет принят сам обновленный Трудовой кодекс».