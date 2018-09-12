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Кто сможет получить пособие в три среднемесячные зарплаты при увольнении?

13.09.2018 14:44 — Разное | Партизан  
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По новому Трудовому кодексу Беларуси работник при расторжении контракта по своему требованию получит пособие, равное трем среднемесячным зарплатам. Это будет касаться ситуаций, когда наниматель нарушает условия контракта.

Как сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Виталий Шилов во время круглого стола в пресс-центре БелТА, Трудовой кодекс в Беларуси обновится примерно на 40%, пишет Myfin.by

По его словам, была поддержана инициатива ФПБ об установлении единого размера выплаты пособия в размере трех среднемесячных зарплат при расторжении контракта по требованию работника в связи с нарушением нанимателем условий контракта. Имеются в виду случаи, которые иногда называются «дискриминацией по возрастному признаку», пояснил депутат.

Сейчас согласно требованию декрета №29 и постановлению правительства, которое вышло после него, работающим пенсионерам и лицам, имеющим право на пенсию, в данной ситуации предполагается выплата двухнедельного пособия.

«В законопроекте эта дискриминационная норма исключена – предполагается выплата трехмесячного пособия всем работникам, что гарантирует социальную защищенность работающих пенсионеров», – подчеркнул Виталий Шилов.

Парламентарий также отметил, что все изменения, которые вносятся в Трудовой кодекс, направлены на добросовестных работников и нанимателей, расширение их возможностей.


Виталий Шилов рассказал, что при обсуждении самых значимых предложений мнения депутатов совпадали с позицией Федерации профсоюзов Беларуси. В частности, по увеличению срока предупреждения нанимателем об окончании действия контракта с 7 дней до 1 месяца.

Новый Трудовой кодекс также должен закрепить единые подходы к материальной ответственности работающих по контракту и по бессрочному трудовому договору: применять и к тем, и к другим ограниченную и полную материальную ответственность в зависимости от наличия или отсутствия умысла у работника.

«Оба изменения нашли поддержку у руководства страны, – отметил депутат. – Мы обратились с данной проблемой к главе государства, ведь указанные предложения подразумевают внесение изменений в декреты №5 и №29. Президент пошел навстречу интересам работников и дал согласие на внесение изменений в эти законодательные акты. Разумеется, после того, как будет принят сам обновленный Трудовой кодекс».

 
 
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По новому Трудовому кодексу Беларуси работник при расторжении контракта по своему требованию получит пособие, равное трем среднемесячным зарплатам. Это будет...
 
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