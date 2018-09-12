|
Не хватает медсестер и уборщиков. Какие профессии сейчас наиболее востребованы в столице
В Минске на начало сентября не хватает около 16 тысяч работников. При этом большая часть открытых вакансий — рабочие специальности, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие профессии сейчас наиболее востребованы на рынке труда.
По данным на 1 сентября организации заявили о недостатке 16 349 тысяч работников, из них 10 169 тысяч — это рабочие специальности. Это меньше, чем в августе — тогда
Среди рабочих кадров больше всего востребованы уборщики производственных и служебных помещений, повары и продавцы. Для них представлено 689, 535 и 460 вакансий соответственно.
Также не хватает водителей автомобиля (406 вакансий), подсобных рабочих (363 вакансии), маляров (361 вакансия), каменщиков (293 вакансии), штукатуров (270 вакансий), контролеров-кассиров (265 вакансий) и грузчиков (232 вакансии).
Среди специалистов и служащих наиболее востребованными являются медсестры, инженеры и врачи-специалисты. Им предложено 737, 598 и 504 вакансии соответственно.
Кроме того, в дефиците менеджеры (211 вакансий), воспитатели дошкольного образования (199 вакансий), фельдшеры (186 вакансий), директора (144 вакансии), бухгалтеры (110 вакансий), учителя (106 вакансий). Также отдельно вынесены просто «специалисты» — не хватает 674 работника.
Всего с января по август этого года в службу занятости обратилось более 13 тысяч человек, из них трудоустроили 7,5 тысячи человек.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие профессии сейчас наиболее востребованы на рынке труда.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)