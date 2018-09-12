ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция нашла подростков, повредивших 18 машин в Жодино

13.09.2018 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудники милиции установили личности подростков, которые на неохраняемой парковке в Жодино повредили 18 автомобилей. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.


Установить злоумышленников помог житель Жодино. Мужчина в СМИ увидел информацию о повреждении автомобилей и фото подростков, подозреваемых в этом. На одной из улиц города он заметил похожих парней и позвонил в «102». Милиционеры задержали подростков и доставили их для разбирательства в ГОВД, туда же вызвали и их родителей.

— Выяснилось, что обоим парням по 13 лет. Живут они в одном из поселков Смолевичского района и учатся в местной школе, а в Жодино иногда приезжают на электричке «в поисках развлечений», — рассказали в милиции. — Сначала подростки пытались юлить, утверждая, что к повреждению машин они не имеют никакого отношения, но когда им и их родителям показали видео с различных камер наблюдения, ребята во всем сознались.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

По их словам, в тот день они приезжали в Жодино на городской пляж. Когда пришли на вокзал, чтобы вернуться на электричке домой, оказалось, что до ближайшего поезда еще два часа. Чтобы чем-то себя занять, подростки отправились в сторону ближайшей автостоянки. Куском проволоки, найденным по дороге, они стали царапать машины на стоянке. Один из них выбирал старые автомобили, а второй принципиально оставлял свои «автографы» только на дорогих иномарках.

Мотивы преступного поведения несовершеннолетних предстоит выяснить следователям в ходе расследования уголовного дела.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотивы преступного поведения несовершеннолетних предстоит выяснить следователям в ходе расследования уголовного дела.
 
Новости дня
Новости разные
 
До +25°С и местами с дождями: Белгидромет о погоде в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика