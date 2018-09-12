Милиция нашла подростков, повредивших 18 машин в Жодино

Сотрудники милиции установили личности подростков, которые на неохраняемой парковке в Жодино повредили 18 автомобилей. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.





Установить злоумышленников помог житель Жодино. Мужчина в СМИ увидел информацию о повреждении автомобилей и фото подростков, подозреваемых в этом. На одной из улиц города он заметил похожих парней и позвонил в «102». Милиционеры задержали подростков и доставили их для разбирательства в ГОВД, туда же вызвали и их родителей.

— Выяснилось, что обоим парням по 13 лет. Живут они в одном из поселков Смолевичского района и учатся в местной школе, а в Жодино иногда приезжают на электричке «в поисках развлечений», — рассказали в милиции. — Сначала подростки пытались юлить, утверждая, что к повреждению машин они не имеют никакого отношения, но когда им и их родителям показали видео с различных камер наблюдения, ребята во всем сознались.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

По их словам, в тот день они приезжали в Жодино на городской пляж. Когда пришли на вокзал, чтобы вернуться на электричке домой, оказалось, что до ближайшего поезда еще два часа. Чтобы чем-то себя занять, подростки отправились в сторону ближайшей автостоянки. Куском проволоки, найденным по дороге, они стали царапать машины на стоянке. Один из них выбирал старые автомобили, а второй принципиально оставлял свои «автографы» только на дорогих иномарках.

Мотивы преступного поведения несовершеннолетних предстоит выяснить следователям в ходе расследования уголовного дела.