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В "деле медиков" нашелся еще один фигурант

13.09.2018 14:55 — Разное | UDF  
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Фото: vkurier.by
Глава "Рецепта Здоровья" "уехал в командировку".

Стало известно о претензиях силовиков к еще одному руководителю сети аптек. Речь идет о директоре компании «Тишас» Сергее Шабета. Но в самой компании уверяют, что он «уехал в командировку».

«Его задержали давно. В начале лета. Когда был массовый хапун. Тоже инкриминируется дача взятки», — рассказали TUT.BY три источника в фармацевтическом бизнесе.

Малоизвестная компания «Тишас» на рынке с 1994 года. Она занимается оптовой и розничной торговлей медикаментов, причем больше известна именно как оптовик. Компания развивает сеть собственных аптек «Рецепт Здоровья» в Витебске, Пинске, Полоцке, Слуцке. Их общее количество около 10. «Наша цель — открытие сети аптек по всей территории Республики Беларусь», говорится в презентации компании.

«Обычная среднестатистическая белорусская фармацевтическая компания. Что значит обычная? Имеет свои аптеки и свою дистрибуцию. По такой модели работает большинство», — сказал участники рынка.

В компании «Тишас» не подтвердили задержание Сергея Шабета. Но побеседовать с ним не удалось. «Он командировке. В ближайшее время вернется», — заверила и.о. директора «Тишас» Светлана Шабета. Она не ответила на вопрос, когда Шабета «уехал в командировку».

В пресс-службе КГБ получить комментарий не удалось.

11 сентября Александр Лукашенко рассказал о масштабе коррупционного дела в здравоохранении. Возбуждены 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. В результате проведенной работы почти 100 человек попали под следствие. Кто точно попал под следствие неизвестно. Среди задержанных были чиновники разного ранга, руководители больниц, РНПЦ, а также компаний государственной и частной форм собственности, которые занимаются поставками лекарств и медтехники.

 
Теги: Витебск
 
 
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Глава "Рецепта Здоровья" "уехал в командировку".
 
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