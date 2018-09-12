"Там есть знаменитый собор": подозреваемые в отравлении Скрипалей объяснили поездку в Солсбери

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интервью

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?»

В разговоре с главным редактором RTПетров и Боширов подтвердили, что это их портреты распространила британская полиция.— сказал Боширов.— пояснил Петров. По словам собеседников канала, в Солсбери они были час «из-за транспортного коллапса и плохой погоды».По данным британской полиции,перевозили нерво-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Скрипалей, в емкости, имитирующей флакон духов Nina Ricci. Отвечая на вопрос о том, были ли у них с собой такие духи, Петров сказал:Петров и Боширов также утверждают, что не работают в ГРУ. Они назвали себя «предпринимателями средней руки», работающими в фитнес-индустрии.Собеседники Симоньян выразили надежду, что Лондон найдет тех, кто причастен к отравлению, а перед ними извинится.6 сентября тезка Александра Петрова заявил RT:Маргарита Симоньян анонсировала интервью с Петровым и Бошировым 13 сентября. По ее словам, они сами нашли ее и предложили пообщаться. Интервью записывалось накануне вечером, добавила она. Симоньян подчеркнула, что собеседники не отвечали на вопросы, которые помогли бы узнать об их окружении, месте жительства, близких и знакомых. В интервью Петров и Боширов сказали, что опасаются за их жизнь.Накануне президентзаявил, что в Кремле узнали, кого власти Великобритании обвиняют в отравлении Скрипалей. «В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто это такие. Мы их нашли», — сказал он, добавив, что «ничего там особенного и криминального нет». Президент выразил надежду, что они «скоро сами о себе расскажут». Вскоре после этого интервью с Петровым и Бошировым анонсировала «Россия 24».Полиция Великобритании назвала Петрова и Боширова в качестве подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУи его дочь5 сентября. Лондон считает их сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ). Полиция предположила, что их имена вымышленные.