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"Там есть знаменитый собор": подозреваемые в отравлении Скрипалей объяснили поездку в Солсбери
Фото: НТВ
В разговоре с главным редактором RT Маргаритой Симоньян Петров и Боширов подтвердили, что это их портреты распространила британская полиция. «Наши друзья давно звали нас посетить этот прекрасный город. Солсбери — это туристический город. Там есть знаменитый на всю Европу собор. Он знаменит своим шпилем 123-метровым, знаменит своими часами. Первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут», — сказал Боширов.
«С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», — пояснил Петров. По словам собеседников канала, в Солсбери они были час «из-за транспортного коллапса и плохой погоды».
По данным британской полиции, Александр Петров и Руслан Боширов перевозили нерво-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Скрипалей, в емкости, имитирующей флакон духов Nina Ricci. Отвечая на вопрос о том, были ли у них с собой такие духи, Петров сказал:
«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?»
Петров и Боширов также утверждают, что не работают в ГРУ. Они назвали себя «предпринимателями средней руки», работающими в фитнес-индустрии.
Собеседники Симоньян выразили надежду, что Лондон найдет тех, кто причастен к отравлению, а перед ними извинится.
6 сентября тезка Александра Петрова заявил RT: «Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: мне не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать». В этом же интервью Петров сказал, что работает начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» — научно-производственном объединении «Вирион».
Маргарита Симоньян анонсировала интервью с Петровым и Бошировым 13 сентября. По ее словам, они сами нашли ее и предложили пообщаться. Интервью записывалось накануне вечером, добавила она. Симоньян подчеркнула, что собеседники не отвечали на вопросы, которые помогли бы узнать об их окружении, месте жительства, близких и знакомых. В интервью Петров и Боширов сказали, что опасаются за их жизнь.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что в Кремле узнали, кого власти Великобритании обвиняют в отравлении Скрипалей. «В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто это такие. Мы их нашли», — сказал он, добавив, что «ничего там особенного и криминального нет». Президент выразил надежду, что они «скоро сами о себе расскажут». Вскоре после этого интервью с Петровым и Бошировым анонсировала «Россия 24».
Полиция Великобритании назвала Петрова и Боширова в качестве подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 5 сентября. Лондон считает их сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ). Полиция предположила, что их имена вымышленные.
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Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритании назвала подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
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